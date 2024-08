Klopp se junta à multidão paralímpica para torcer por um amigo de longa data

O ex-técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, está acostumado a ser o centro das atenções.

Na quinta-feira, ele estava mais do que feliz por estar na lateral do campo, torcendo por seu amigo de longa data Wojtek Czyz enquanto ele competia em badminton nas Paralimpíadas de Paris.

“Fiquei ao lado de Elena, sua incrível esposa, e nós dois tínhamos lágrimas nos olhos”, disse Klopp após assistir Czyz perder para o britânico Daniel Bethell no simples masculino. “Eu não poderia estar mais orgulhoso dele. Eu sei que esportes são sobre resultados, mas só de vê-lo na quadra foi tão tocante, e eu não conseguia entender isso.”

A amizade deles começou há cerca de 20 anos, quando Czyz, um promissor jogador de futebol, sofreu uma lesão devastadora em uma colisão com um goleiro que levou à amputação de sua perna esquerda inferior. Durante sua reabilitação, Czyz conheceu Klopp, que estava treinando o Mainz, um clube alemão da segunda divisão na época.

Eles fizeram uma conexão imediata que se aprofundou ao longo dos anos. Klopp, que deixou o cargo de técnico do Liverpool neste ano após mais de oito temporadas, frequentemente usa a história de Czyz como fonte de inspiração para outros.

“Wojtek está constantemente fazendo coisas que eu não sou corajoso o suficiente para fazer”, disse Klopp na Arena La Chapelle, no norte de Paris. “Ontem, ele estava me contando como é fácil nadar com tubarões”, ele acrescentou, referindo-se à experiência de Czyz como instrutor de mergulho licenciado.

O jogador paralímpico de badminton Wojtek Czyz, à direita, teve seu amigo Jurgen Klopp nas arquibancadas para sua partida na quinta-feira. Imagens Getty

Após sua lesão, Czyz começou a competir em paraatletismo, ganhando medalhas de ouro para a Alemanha nos 100 metros, 200 metros e salto em distância nas Paralimpíadas de 2004. Depois que ele abandonou o esporte em 2013, ele e sua esposa Elena Brambilla-Czyz compraram um catamarã e navegaram ao redor do mundo, ajudando amputados que viviam em ilhas remotas a obter próteses.

Eles chegaram à Nova Zelândia em 2019, onde Czyz decidiu começar a jogar badminton. Depois de apenas alguns anos, ele se tornou tão habilidoso no esporte que ganhou uma vaga nas Paralimpíadas de Paris, competindo pela Nova Zelândia.

No entanto, Bethell, a semente nº 2, provou ser difícil para Czyz, de 44 anos, na categoria SL3 para jogadores que praticam em pé e têm deficiência em uma ou ambas as pernas. Bethell venceu em sets diretos por 21-5, 21-2.

Ainda assim, Czyz disse que o apoio de Klopp significou muito.

“Jürgen é família para mim”, disse Czyz. “Foi ótimo tê-lo ao meu lado, apesar da derrota difícil de hoje. Precisamos de pessoas como Jürgen colocando os holofotes sobre nós.”

Foi um movimento especial também para Bethell, que recebeu um sinal de positivo e um “Ótimo trabalho, Dan” de Klopp.

“Foi surreal vê-lo [Klopp] nas arquibancadas”, disse Bethell.

Apesar da derrota, a jornada de Czyz em Paris não acabou. Ele enfrentará o ucraniano Oleksandr Chyrkov em uma segunda partida decisiva da fase de grupos.

Ele convidará Klopp para assistir novamente?

“Dado o meu desempenho hoje, vou ter que pensar sobre isso”, brincou Czyz.