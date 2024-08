Kyle Snyder cai, equipe masculina de luta livre dos EUA deixa as Olimpíadas sem ouro pela primeira vez em 56 anos

Havia grandes expectativas para a equipe masculina de luta livre dos EUA rumo às Olimpíadas de 2024; em vez disso, o time de seis homens fez história pelos motivos errados.

O campeão olímpico de 2016 Kyle Snyder acabou como a última esperança dos Estados Unidos de reivindicar uma medalha de ouro, mas acabou caindo para Akhmed Tazhudinov — é originalmente do Daguestão, mas agora representa o Bahrein — nas semifinais em 97 kg. Apesar dos melhores esforços de Snyder, ele não conseguiu produzir ofensiva suficiente e sofreu uma segunda derrota consecutiva para Tazhudinov depois que o fenômeno de 21 anos o derrotou por 11 a 0 no Campeonato Mundial de 2023.

Com a derrota de Snyder, a equipe masculina de estilo livre dos EUA volta para casa sem uma medalha de ouro pela primeira vez desde 1968.

A sequência de 56 anos da equipe americana chega ao fim depois que muitos argumentaram que os EUA estavam enviando sua equipe mais forte para as Olimpíadas, com vários campeões mundiais e atletas de alto nível competindo em 2024.

Infelizmente, o contingente dos EUA teve dificuldades desde o início, com Mason Parris caindo na rodada de qualificação para 125 kg, depois de assumir uma vaga no elenco que antes era ocupada pelo medalhista de ouro olímpico de 2020, Gable Steveson, que deixou o esporte para assinar com a WWE antes de se voltar para o futebol americano, onde atualmente joga pelo Buffalo Bills.

O tricampeão da NCAA e campeão mundial Zain Retherford foi derrotado por 8 a 0 pelo iraniano Rahman Amouzad na rodada de abertura, acabando com a chance de Retherford ganhar o ouro.

O ex-destaque de Iowa Spencer Lee teve a melhor chance nas Olimpíadas depois de chegar à final em 57kg, mas caiu para Rei Higuchi, do Japão. Lee ainda vai para casa com uma medalha de prata em sua primeira Olimpíada.

Aaron Brooks também sofreu uma derrota surpreendente para Magomed Ramazanov da Bulgária em sua semifinal em 86kg após entrar para a equipe olímpica ao derrotar o medalhista de ouro de 2020 David Taylor. Enquanto Ramazanov conquistou o ouro ao derrotar a lenda iraniana Hassan Yazdani, Brooks se recuperou com uma vitória de medalha de bronze.

Kyle Dake, que ganhou quatro Campeonatos Mundiais, era um dos favoritos mais pesados ​​indo para os jogos de Paris, mas ele perdeu em uma partida selvagem contra Daichi Takatani do Japão por um placar de 20-12. Uma controvérsia de pontuação em sua partida pela medalha de bronze fez Dake gritar com os juízes antes de ele retornar com raiva ao tatame onde ele jogou Hetik Cabolov da Sérvia sobre sua cabeça para marcar cinco pontos e ajudar a garantir a vitória.

Dake sai com uma segunda medalha de bronze. Aos 33 anos, isso pode servir como sua última Olimpíada.

Embora Snyder e Retherford ainda tenham uma chance de ganhar o bronze, havia esperanças extremamente altas de que a equipe americana pudesse potencialmente trazer para casa várias medalhas de ouro após uma forte exibição durante os jogos de 2020. Os Estados Unidos lideraram todas as nações com nove vitórias de medalhas no total, incluindo vitórias de medalhas de ouro para Taylor e Steveson.

Cinco dos seis membros da equipe ainda estão competindo por medalhas, mas esses não são os resultados que a equipe dos EUA esperava para as Olimpíadas de 2024.