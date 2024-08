Kylian Mbappé diz que o Real Madrid “não tem limites” após a Supercopa

Kylian Mbappé disse que “não há limite” para quantos gols ele e o Real Madrid podem marcar nesta temporada, depois de estrear com sucesso quando o clube levantou a Supercopa da UEFA com uma vitória de 2 a 0 sobre a Atalanta.

Após um primeiro tempo acirrado em Varsóvia, na Polônia, Federico Valverde abriu o placar aos 59 minutos, convertendo cruzamento de Vinícius Júnior, antes de Mbappé marcar seu primeiro gol pelo Madrid nove minutos depois, em uma jogada de ataque inteligente envolvendo Rodrygo, Vinícius e Jude Bellingham.

“Estamos no Real Madrid, não temos limite, eu não tenho limite”, disse Mbappé à Movistar após a partida na quarta-feira, quando lhe perguntaram se 50 gols era uma meta realista para ele nesta temporada. “Se eu puder marcar 50 gols, são 50. Mas o mais importante é vencer e melhorar como time, porque vamos vencer como time.”

Mbappé chegou ao Madrid em uma transferência gratuita do Paris Saint-Germain neste verão, assinando um contrato de cinco anos e encerrando uma longa e famosa saga de transferências.

O francês começou a partida da Supercopa — que colocou o vencedor da Liga dos Campeões da temporada passada, o Real Madrid, contra o vencedor da Liga Europa, o italiano Atalanta — e jogou como atacante central, apenas uma semana depois de se juntar aos seus novos companheiros de equipe para o treinamento de pré-temporada.

“Uma grande noite”, disse Mbappé. “Esperei por esse momento por muito tempo, jogar com essa camisa, com esse distintivo, para esses fãs. É um grande momento para mim.

“Ganhar um troféu é muito importante, sabemos disso [at Madrid] temos sempre que ganhar. Estou muito feliz, com certeza com o gol, para um atacante como eu, sendo decisivo no meu primeiro jogo, mas o mais importante é que é um prazer jogar.”

O Madrid escalou os brasileiros Vinícius e Rodrygo de cada lado de Mbappé, e Bellingham atrás dele, em um time de ataque escalado pelo técnico Carlo Ancelotti.

Jogadores do Real Madrid comemoram após vencer a Supercopa da UEFA. Imagens Getty

“Eles são dois grandes jogadores”, disse Mbappé, quando perguntado sobre Vinícius e Bellingham, que se combinaram para armar seu gol. “Mas aqui temos os melhores em todas as posições. Estou feliz em jogar com todo o elenco que temos; vamos melhorar com certeza, eu em primeiro lugar, mas hoje é um passo positivo.”

“Eles merecem”, disse o meio-campista Valverde, quando perguntado sobre a unidade de ataque. “Vamos torcer para que possamos aproveitar muitos jogos como hoje. Eles podem se divertir e jogar bem, e nós, mais atrás, corremos por eles!”

Bellingham foi escolhido como MVP do jogo e descreveu Mbappé como “incrível” quando falou com a mídia após o jogo.

“Eu pensei [Mbappé] era incrível antes”, disse Bellingham. “Agora tenho a chance de jogar com ele e ver os detalhes um pouco mais de perto: a velocidade, a qualidade, o trabalho sem a bola, a maneira como ele é como líder, ele se comunica.

“Não posso falar muito bem dele. As pessoas falam sobre ele vir para cá há muito tempo e parece que ele está aqui há um tempo. Ele se encaixou perfeitamente.”

Ancelotti admitiu que levou algum tempo para os novos companheiros se adaptarem durante o início lento da partida, mas depois disso ele disse que sua equipe encontrou o equilíbrio que procurava.

“[Mbappé] tem qualidade para marcar muitos gols”, disse Ancelotti. “Temos que buscar equilíbrio como equipe. Hoje tivemos. No primeiro tempo, nosso nível de jogo não foi espetacular, mas o time fez um bom jogo na defesa.

“Sofremos um pouco no primeiro tempo porque a Atalanta pressiona muito, eles são muito bons defensivamente. No primeiro tempo, eles ganharam mais duelos do que nós. No segundo tempo, tivemos mais espaço na frente. E obviamente no espaço, Rodrygo, Vinícius e Mbappé são muito perigosos.”

O Madrid inicia a defesa do título da LaLiga no domingo, fora de casa, contra o Mallorca.