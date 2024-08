Kylian Mbappé, o Real Madrid vai dar o seu melhor em breve – Ancelotti

Carlo Ancelotti admitiu que seu time do Real Madrid ainda está se adaptando à vida com Kylian Mbappé, mas disse que não tem preocupações depois que o atacante não conseguiu marcar em seus dois primeiros jogos da LaLiga.

Mbappé abriu seu placar pelo clube na vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta na Supercopa da UEFA em 14 de agosto, mas não marcou no empate do Madrid por 1 a 1 com o Mallorca, ou na vitória de domingo por 3 a 0 sobre o Real Valladolid.

Dois dos gols contra o Valladolid aconteceram depois que Mbappé foi retirado aos 86 minutos, incluindo um gol de estreia do jovem atacante Endrick, que substituiu o francês.

“A cada ano o time muda, a estrutura do time muda, isso é bem normal”, disse Ancelotti em uma entrevista coletiva na quarta-feira, antes do próximo jogo do Madrid pela LaLiga em Las Palmas. “No ano passado, também precisávamos de tempo. No começo, ganhamos muitos jogos nos últimos minutos. Temos que ajustar um pouco o time este ano e encontrar sua melhor versão.”

Rodrygo Goes marcou contra o Mallorca, enquanto Federico Valverde e Brahim Díaz também marcaram contra o Valladolid.

Kylian Mbappé ainda não marcou pelo Real Madrid na LaLiga. Álvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images

“Temos muitos recursos”, disse Ancelotti. “Tivemos três jogos e marcamos seis gols, com o time não estando no seu melhor. Não marcar gols não vai acontecer, nunca aconteceu aqui.”

“O último gol que Mbappé marcou foi em 14 de agosto [in the Super Cup] e hoje é 28 de agosto”, acrescentou Ancelotti. “São duas semanas. Não é hora de se preocupar. Ele não está preocupado, e nós também não. Vinícius [Junior] não marca há três jogos e não parece preocupado.”

Alguns torcedores do Madrid criticaram o ritmo de trabalho sem a bola de sua linha de ataque em seus jogos da LaLiga até agora.

“O que precisamos é de um time compacto”, disse Ancelotti. “O trabalho dos atacantes é importante, e dos defensores. Se um atacante pressiona e a defesa não avança, o time não é compacto. Se a defesa recua e o atacante não recua, o time não é compacto. Não se trata de indivíduos.”

Antes da viagem do Madrid a Las Palmas, seu rival Barcelona está no topo da tabela da LaLiga depois de vencer todas as três partidas até agora.