Kylie Jenner e Travis Scott gastam mais US $ 2 milhões em casa em Beverly Hills

A primeira casa juntos do ex-casal – que eles arrebatado por notáveis ​​US$ 13,4 milhões em 2018 – chegou ao mercado novamente em fevereiro… quando pediram US$ 17.995.000. Veja bem, isso foi significativamente menor do que a primeira tentativa de descarregar a propriedade… como eles fizeram listado anteriormente a casa por US$ 21,9 milhões em 2022.