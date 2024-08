Ladrões roubam espada e megafone do técnico Rick Pitino, do St. John’s

NOVA YORK — Dois ladrões roubaram uma espada cerimonial e um megafone do escritório do treinador de basquete do St. John’s, Rick Pitino, disse um porta-voz da instituição católica no bairro de Queens, em Nova York, na quinta-feira.

Brian Browne disse que o roubo aconteceu na terça-feira à noite, pouco antes das 20h, nos escritórios do departamento de atletismo, que ficam nos andares acima do piso de madeira da Carnesecca Arena, onde o Red Storm joga.

Ele disse que a investigação policial está em andamento e não está imediatamente claro se outros itens foram roubados do escritório do treinador do Hall da Fama ou de outras partes do prédio.

Pitino inicialmente postou nas redes sociais que estava “muito chateado” porque uma garrafa cara de vinho também havia sumido de seu escritório, mas depois postou que estava apenas brincando.

A polícia disse em um comunicado que os dois homens conseguiram entrar “sem autorização” e removeram vários itens antes de fugir em uma motocicleta em direção ao oeste na Union Turnpike.

O departamento se recusou a dar mais detalhes. Mas também divulgou imagens de vigilância na quinta-feira mostrando os dois homens andando por um corredor no prédio, com um carregando a espada roubada e o outro segurando o megafone.

Nascido em Nova York e criado em Long Island, Pitino foi contratado pelo St. John’s no ano passado com a esperança de restaurar um programa outrora famoso da Big East, que teve seu apogeu na década de 1980, mas está atolado na mediocridade há mais de duas décadas.

O treinador do Hall da Fama venceu os campeonatos da NCAA em Kentucky em 1996 e Louisville em 2013, mas o título em Louisville foi anulado por violações da NCAA.

Outro caso da NCAA relacionado à investigação do FBI sobre corrupção no recrutamento de basquete universitário levou à demissão de Pitino por Louisville em 2017, embora a NCAA tenha eventualmente exonerado Pitino.

Antes de chegar a St. John’s, o técnico de 71 anos foi técnico por três temporadas em Iona, ao norte da cidade de Nova York.

Pitino também foi treinador principal do New York Knicks e do Boston Celtics, da Universidade de Boston, do Providence College e do Panathinaikos, um time profissional de Atenas.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.