Lake Mary, Flórida, supera Taipei e conquista título da LLWS

SOUTH WILLIAMSPORT, Pa. — Lathan Norton estava doente e não jogou no sábado na Little League World Series. Mas no domingo ele marcou a corrida vencedora do campeonato.

Lathan correu para casa da segunda base com um arremesso errado na primeira, enquanto Lake Mary, Flórida, se recuperou para derrotar o Taipei Chinês por 2 a 1 em oito entradas e conquistar o título.

“Foi a melhor sensação de todas”, disse Lathan, que teve febre de 102 no sábado, mas se recuperou antes do campeonato. “Ainda não tive tempo de assimilar tudo, mas parece a coisa mais incrível de todas.”

Taipei se agarrou a uma liderança de 1-0 desde o primeiro inning até que a Flórida chegou ao seu último rebatimento. Os representantes da região sudeste superaram Taipei e tiveram um corredor na terceira em três innings separados, mas não conseguiram fazer uma corrida.

Então, na parte inferior do sexto, a Flórida conseguiu corredores na primeira e na segunda e DeMarcos Mieses, que havia sido eliminado em suas duas rebatidas anteriores, entregou. Acertando a lacuna na esquerda rasa, ele deu a Chase Anderson tempo suficiente para correr para casa e empatar o jogo.

No oitavo, Lathan foi colocado por regra na segunda base para começar o inning. Hunter Alexander rebateu, e o arremesso para a primeira foi para o campo externo. Jogadores da Flórida saíram do banco de reservas enquanto os jogadores de Taipei se dobraram.

“Eu estava pensando, ‘Fique justo, fique justo'”, disse Hunter. “Depois que a bola passa por mim, eu digo, ‘Vamos lá!'”

Taipei conseguiu duas caminhadas seguidas para começar o jogo. Depois de um bunt que moveu os corredores e então um popout, Hu Yen-Chun rebateu uma bola em direção à terceira, que ricocheteou em James Feliciano. Chiu Wei-Che pontuou facilmente. Mas foi a única corrida de Taipei.

Este é o primeiro campeonato em nove tentativas para a Flórida, que também se recuperou na vitória por 10 a 7 sobre o Texas na semifinal no sábado, marcando cinco corridas em sua última rebatida.

“Viemos aqui para fazer algo”, disse o gerente da Flórida, Jonathan Anderson. “Viemos aqui para fazer um trabalho, e hoje o realizamos. Perdemos para o Texas, lutamos o caminho todo e aqui estamos para falar sobre como vencemos tudo isso.”

Taipei foi um time dominante na LLWS de 1969, quando ganhou seu primeiro campeonato, até 1996, quando conquistou seu 17º. Mas chegou ao jogo do título apenas uma vez desde então, em 2009, uma derrota para a Califórnia, antes de domingo. Lee Cheng-Ta treinou tanto aquele time quanto o clube deste ano, Kuei-Shan Little League de Taoyuan. Na temporada passada, ele liderou o mesmo time — com um elenco completamente diferente — para um terceiro lugar.

Os treinadores de Taipei, representando a região da Ásia-Pacífico, se recusaram a comparecer à coletiva de imprensa após o jogo.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.