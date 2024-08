Lamar Jackson diz que perdeu peso após se sentir “gordo” e “mais lento”

OWINGS MILLS, Maryland — O quarterback do Baltimore Ravens, Lamar Jackson, explicou que perdeu peso neste ano porque o atual MVP da NFL não gostou de sua aparência nem de sua velocidade de corrida.

Jackson, visivelmente mais magro, compareceu ao campo de treinamento há duas semanas, pesando 90 quilos, o que é 13 quilos a menos que seu peso em 2022 e 7 quilos a menos que na temporada passada.

Em uma entrevista com a CBS Sports após o treino de terça-feira, Jackson disse: “Eu era gordo, para mim. Eu me sentia gordo.” Jackson acrescentou: “Acabei de ver um vídeo de dois anos atrás [against] os Browns e eu parecíamos fora de forma. Mas eu estava em forma.”

Jackson é o quarterback mais prolífico da NFL, acumulando 5.258 jardas em suas primeiras seis temporadas na liga — 1.399 jardas a mais do que qualquer outro quarterback.

Ele liderou a NFL com uma média de 5,5 jardas por corrida na temporada passada, mas essa foi sua menor média em qualquer temporada completa. As quatro corridas de Jackson de mais de 20 jardas na temporada passada também foram as menores de sua carreira.

“Meus olhos podem estar me enganando, mas acredito que pareci um pouco mais lento para mim”, disse Jackson, “mas não agora”.

Em termos de velocidade, Jackson registrou nove corridas em suas três primeiras temporadas nas quais ele atingiu uma velocidade máxima de 20 mph ou mais rápido. Em suas últimas três temporadas, ele conseguiu apenas uma corrida onde ele atingiu uma velocidade máxima de 20 mph, e isso não aconteceu na temporada passada.

De acordo com o NFL Next Gen Stats, a velocidade média de Jackson ao cruzar a linha de scrimmage com a bola foi de 12,47 mph em 2023. Essa foi a velocidade mais baixa de sua carreira. Sua mais rápida foi de 13,73 mph em 2019.

Na terça-feira, Jackson disse que queria se movimentar “sem ficar cansado”.

“Não gosto de ser pego se decidir concorrer”, disse Jackson.

Perguntaram a Jackson se a idade poderia ser um fator para sua desaceleração.

“Não, de jeito nenhum”, disse Jackson. “Tenho apenas 27 anos. Ainda sou jovem. Definitivamente não tem nada a ver com idade.”