Lançado vídeo da câmera corporal do policial atirando em cães de Iowa, pai quer policial na prisão

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

O Departamento de Polícia de Davenport divulgou um vídeo da câmera corporal do policial de Iowa atirando fatalmente em um cachorro na frente de duas crianças, dizendo que as ações do policial foram legais, mas o dono do cachorro tem uma opinião muito diferente.

O Departamento de Polícia divulgou a filmagem na quarta-feira junto com o relatório do policial que atirou, que afirma que o cachorro salivando o confrontou agressivamente, mostrando os dentes e mordendo-o repetidamente. O vídeo mostra claramente o canino avançando em direção ao policial assustado, identificado pelo Our Quad City News como Ethan Bock.

No entanto, o dono do cachorro, Dom Hesseltinediz ao TMZ … Bock deveria ser acusado criminalmente e jogado na prisão por matar sua amada Místico.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Don diz Myst só começou a latir para Bock depois que o policial sacou sua arma de serviço e começou a atirar. Ele está inflexível que Myst nunca atacou o policial, apesar do que mostra o vídeo da câmera corporal.



Reproduzir conteúdo de vídeo





O tiroteio fatal também foi registrado por um câmera de vigilância residencialque capturou o filho de 7 anos de Don, Independentee o primo do menino, também de 7 anos, testemunhando o horrível acontecimento.

Don diz que Maverick ficará marcado pelo resto da vida enquanto anda pela casa chamando por seu cachorro morto.

Disseram-nos que Maverick está até tendo problemas para dormir… o menino está gritando em seu travesseiro enquanto finge que seu bicho de pelúcia é Myst.

Antes da tragédia, Don diz que seu filho era uma criança despreocupada. Agora, porém, Maverick está sentado com um olhar de mil metros… e Don tem quase certeza de que o menino precisará de aconselhamento.