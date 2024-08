Landon Donovan nomeado treinador interino do San Diego Wave

A lenda da seleção masculina dos Estados Unidos, Landon Donovan, atuará como técnico interino do San Diego Wave pelo resto da temporada de 2024, informou o clube da NWSL na sexta-feira.

O jogador de 42 anos, o artilheiro da história da USMNT, substituirá o ex-interino Paul Buckle enquanto ele sai da função. O compromisso inicial de Buckle com a posição interina foi apenas durante o verão, enquanto o Wave continua a procurar um novo treinador principal.

“Primeiramente, gostaríamos de agradecer a Paul por seu profissionalismo e honrar seu compromisso de nos acompanhar durante esta janela de verão”, disse o diretor esportivo e gerente geral de San Diego, Camille Ashton, em um comunicado à imprensa.

“Estamos felizes em ter Landon no clube e liderar o time pelo restante da temporada, incluindo a primeira Copa dos Campeões da Concacaf W.

Bem-vindo ao Wave FC, @landondonovan 🌊 Donovan atuará como nosso treinador interino pelo restante da temporada de 2024. foto.twitter.com/UNOqlSyZSF – San Diego Wave FC (@sandiegowavefc) 16 de agosto de 2024

“O nível de conhecimento, entendimento e experiência de Landon como jogador e treinador nos fornece um líder que pode ajudar a guiar este clube para onde queremos estar — em uma posição de playoff e competindo por um campeonato. Sua paixão por esta cidade e pelo crescimento do jogo, juntamente com sua mentalidade de colocar o jogador em primeiro lugar, o tornam um ajuste natural para este clube.”

De 2020 a 2022, Donovan foi o treinador principal e vice-presidente executivo de operações de futebol do extinto San Diego Loyal no USL Championship.

Na temporada final do time em 2023, o San Diegan local recebeu o papel de vice-presidente executivo de operações de futebol em tempo integral. O papel anterior de Donovan com o Loyal foi sua primeira e única experiência como treinador em nível profissional.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Donovan agora buscará reviver o detentor do NWSL Shield, que atualmente está fora de uma posição de playoff graças a um recorde de 3V-6E-7D. O Wave também foi eliminado na fase de grupos da atual NWSL x Liga MX Femenil Summer Cup.

San Diego participará da Copa dos Campeões da Concacaf W na abertura do torneio contra o Santa Fe FC na Cidade do Panamá, Panamá, em 20 de agosto.

O clube retornará à NWSL para jogar em casa contra o Angel City FC em 24 de agosto, que contará com o retorno de seus seis atletas olímpicos, incluindo as americanas medalhistas de ouro Naomi Girma e Jaedyn Shaw.

Donovan, o único homem americano a registrar mais de 50 gols e assistências pela seleção nacional, recebeu uma longa lista de elogios tanto do clube quanto do país.

O 14 vezes MLS All-Star conquistou seis títulos da MLS Cup em sua carreira com o San Jose Earthquakes e o LA Galaxy. No nível da seleção nacional, Donovan ganhou quatro troféus da Gold Cup e foi selecionado como o Melhor Jogador Jovem na Copa do Mundo de 2002.