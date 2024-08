LAPD precisa de ajuda para identificar suspeitos de assassinato de Johnny Wactor

Já se passaram três meses desde Johnny Wactor foi baleado e morto durante um assalto no centro de Los Angeles. O LAPD está agora buscando a ajuda do público para identificar os três suspeitos envolvidos em seu assassinato.

Os detetives divulgaram um APB afirmando que os suspeitos, identificados como Suspeito 1-3, estavam tentando roubar um conversor catalítico do veículo de Wactor. Quando Wactor confrontou os suspeitos, ele foi baleado no peito pelo Suspeito 1.

Os suspeitos então fugiram em um Infinity Q50 preto de 4 portas 2018 com interior bege. O suspeito 1 foi descrito como tendo uma tatuagem acima do olho esquerdo e na bochecha direita.

O incidente, no qual o ator do “Hospital Geral” perdeu a vida, gerou um pedido de justiça por parte do público e pressionou as autoridades de Los Angeles para encontrar e responsabilizar os perpetradores. Amigos do Wactor mesmo organizou uma marcha pelo centro da cidade para aumentar a conscientização sobre o aumento dos índices de criminalidade em Los Angeles.

Esta é a primeira vez que os detetives do LAPD divulgam uma descrição dos suspeitos e do veículo dos suspeitos. O LAPD está pedindo a qualquer pessoa com informações pertinentes ao assassinato que entre em contato com o Detetive de Homicídios do Bureau Central do LAPD Howarth em 213-996-4143 ou Detetive Bobadilha em 213-996-4173.