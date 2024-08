Larissa Pacheco espera que população minimize vitória sobre Cris Cyborg: ‘Sempre vão ter desculpas’

Cris Cyborg é uma das maiores lutadoras da história do MMA feminino, mas Larissa Pacheco ainda espera que alguns fãs e especialistas minimizem seu feito caso ela vença sua compatriota brasileira no co-evento principal do pay-per-view da PFL, em 19 de outubro, em Riad, na Arábia Saudita.

Pacheco entra na luta com 10 vitórias consecutivas, uma sequência que inclui títulos da PFL em duas categorias de peso diferentes e uma vitória por decisão sobre Kayla Harrison em 2022.

“Eu acho que isso [Cyborg fight] dá um impulso gigantesco à minha carreira”, disse Pacheco ao MMA Fighting. “Derrotá-la, quando eu a derroto, eles ainda vão dizer: ‘Ah, é fácil agora, Larissa é nove anos mais nova que Cris.’ Eles sempre terão desculpas para minhas vitórias. Mas eu não poderia me importar menos. O que importa é ir lá, vencer e provar isso a mim mesmo. Não tenho nada a provar a ninguém. Ninguém paga minhas contas e eu não devo nada a ninguém.”

Harrison, que provavelmente está a uma vitória de uma chance pelo título peso galo do UFC após dominar Holly Holm em sua estreia no octógono, perdeu apenas uma vez no MMA. Essa derrota veio nas mãos de Pacheco, embora a bicampeã da PFL ainda tenha 1-2 em três disputas contra Harrison sob a bandeira da PFL. Ela espera que Harrison nunca perca novamente.

“Quero que ela seja campeã, que continue crescendo, e que tudo corra bem na vida dela, e ela só tem uma [loss] ali. ‘Larissa! Larissa!’ Ecoando para sempre em sua cabeça,” Pacheco disse com uma risada.

Cyborg venceu seis lutas consecutivas de MMA desde que deixou o UFC em 2019, e também conquistou quatro vitórias no boxe. Pacheco admite que se perguntou se a PFL conseguiria fazer essa luta depois de alguns atrasos, mas continuou treinando por meses esperando que isso eventualmente se materializasse.

“[This fight] não é um sonho para mim, não é algo que eu admirei em toda a minha carreira porque ela nem estava na PFL até este ano”, disse Pacheco. “Mas uma amiga minha me lembrou que ela me disse, sete anos atrás, que era fã de Cyborg, e eu disse a ela que lutaríamos um dia. E está acontecendo agora.”

“Temos uma ideia de como a luta vai se desenrolar, mas nunca sabemos com certeza”, ela continuou. “Temos um estilo parecido, somos ambas agressivas e andamos para frente o tempo todo, sem voltar atrás. Para algumas pessoas, é como uma loteria. Quem cai primeiro? Não sei, é difícil dizer, mas tudo o que sei é que nós duas daremos tudo de nós lá. Cris tem um estilo único e fará tudo o que puder para vencer, então será uma luta histórica.”