Larsa Pippen não se incomoda com a nova garota do ex-namorado Marcus Jordan, vendo a estrela da realidade

Larsa Pippen não está suando Marcus Jordão O novo doce de braço de … e ela está seguindo em frente com sua vida amorosa também … ou seja, com uma estrela de reality show.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ … Larsa não se importa que seu ex-namorado seja de férias com uma modelo IG porque ela também está namorando alguém casualmente … Estrela da Netflix / MTV e músico country Zay Wilson .

Como informamos … Marcus está vagando pela França com uma modelo do Instagram Ashley Stevenson … ela postou uma tonelada de vídeos deles festejando juntos na quarta-feira e o sutil PDA sugere que eles são mais do que amigos.