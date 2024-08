Lauren Coughlin garante vaga em Solheim com vitória no Aberto Escocês Feminino

Lauren Coughlin disparou com uma tacada excelente e fechou com 69, 3 abaixo do par, para vencer o Aberto Escocês Feminino no domingo, seu segundo título da LPGA neste verão, garantindo uma vaga na equipe da US Solheim Cup.

Coughlin, que venceu o CPKC Women’s Open no Canadá há três semanas, se recuperou de dois bogeys no início do percurso e ficou à frente de Megan Khang nos primeiros nove buracos e de Esther Henseleit, da Alemanha, nos últimos nove buracos, no Dundonald Links.

A americana de 31 anos deu um putt nos últimos sete buracos em um dia frio ao longo da Costa de Ayrshire, nenhum mais devastador para Henseleit do que o buraco 16. Coughlin estava liderando por três e em apuros em um bunker. Ela disparou para 20 pés e acertou o putt par.

Coughlin também salvou o par logo após o green no buraco 17 e completou sua performance com uma tacada de birdie de 25 pés no buraco 18, par 5.

“Eu acho que se você tivesse me dito [of her future wins] — Quero dizer, muito menos no começo deste ano, mas provavelmente no começo do ano passado — eu provavelmente não acreditaria em você que é isso que eu acabei de fazer”, ela disse. “Mas é incrível, e eu acho que isso só mostra o quanto eu trabalhei duro para chegar aqui e é… incrível.”

Coughlin terminou com 15 abaixo do par 273, quatro tacadas à frente de Henseleit (70). Foi o segundo segundo lugar consecutivo para Henseleit, vindo de sua medalha de prata olímpica nos Jogos de Paris.

Coughlin, que jogou golfe universitário na Virgínia, ganhou pontos suficientes na Solheim Cup para garantir uma das seis vagas automáticas para as partidas de 13 a 15 de setembro no Robert Trent Jones Golf Club em Gainesville, Virgínia. Será sua estreia na Solheim Cup.

Khang empatou com Coughlin em cinco buracos, mas não fez outro birdie e teve dois bogeys para terminar com 74. O americano empatou em terceiro com Ayaka Furue, do Japão, que fez 68.

Charley Hull, da Inglaterra, começou com dois bogeys em três buracos e nunca foi um fator, fechando com 73 para terminar em quinto, sete tacadas atrás.

As mulheres agora viajam pela Escócia para o Aberto Britânico Feminino em St. Andrews, o último grande campeonato do ano.

