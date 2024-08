Lauryn Hill explica por que a turnê de reunião dos Fugees foi cancelada, vendas baixas de ingressos

Em um comunicado nas redes sociais, a cantora apontou para manchetes distorcidas e indutoras de cliques na imprensa sobre uma lesão que a forçou a remarcar sua turnê no ano passado… alegando que elas criaram uma narrativa negativa que impediu as pessoas de comprar ingressos.

Como você pode ver, Lauryn estava seriamente chateada… explicando que sua confiança e compromisso com sua arte foram ofuscados por esse retrato frustrante – e ninguém está mais decepcionado do que ela por não ser capaz de atuar.

Lauryn garantiu aos fãs dos Estados Unidos que eles estarão de volta com força total no futuro… mas deixou claro que ela ainda está a todo vapor com os shows no Reino Unido e na Europa em outubro.