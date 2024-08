Lavagirl em ‘As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl 3-D’ ‘Memba Her?!

Atriz americana Taylor Dooley tinha apenas 12 anos quando interpretou Lavagirl – a super-heroína imaginária e impetuosa de Max, Lavagirl no filme de ação de 2005 “As Aventuras de Sharkboy e Lavagirl 3-D”.

Dooley compartilhou a tela grande com Taylor Lautner como o heróico rei do oceano que cresceu cuidando de tubarões, Sharkboy, Cayden Boyd como o garoto solitário que sonha em escapar do mundo real, Max e Jorge Lopes tanto como professor de Max na vida real quanto como seu inimigo como o Sr. Elétrico.