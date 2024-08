Léon Marchand estabelece dois recordes olímpicos; conquista medalha de ouro em 3

NANTERRE, França — Acontece que essas comparações com Michael Phelps não eram nada absurdas quando se tratava de Léon Marchand.

Elas certamente não foram um fardo para o francês de 22 anos.

Marchand completou uma das duplas mais audaciosas da história da natação na quarta-feira à noite, vencendo os 200 metros borboleta e os 200 metros peito com cerca de duas horas de intervalo nos Jogos de Paris.

Duas corridas extenuantes. Dois golpes muito diferentes. Dois recordes olímpicos. Duas medalhas de ouro.

Tome essa, Phelps, que fez várias duplas e conquistou um recorde de oito ouros nas Olimpíadas de Pequim em 2008.

“Sou uma pessoa muito tímida”, disse Marchand. “Eu era meio que o centro das atenções durante essas duas corridas. Eu estava tentando obter a energia de toda a multidão. Eles são incríveis comigo, me empurrando em todas as finais.”

Leon Marchand precisou de apenas duas horas para adicionar duas medalhas de ouro à sua crescente coleção na quarta-feira, estabelecendo recordes olímpicos nos 200 metros borboleta e nos 200 metros peito. Rob Schumacher-USA TODAY Esportes

Emocionando os fãs franceses e chamando a atenção até mesmo em uma noite em que Katie Ledecky conquistou outra medalha de ouro, Marchand conquistou sua segunda e terceira vitórias e se consolidou — com as Olimpíadas ainda não completando uma semana — como um dos rostos desses Jogos.

Depois de vencer o recordista mundial e atual campeão olímpico Kristóf Milák nos 200 metros borboleta com um chute finalizador para a história, Marchand fez parecer fácil nos 200 metros peito.

Ele liderou o jogo todo, marcando 2 minutos e 5,85 segundos enquanto mais de 15.000 fãs — muitos deles segurando recortes de papelão de seu rosto sorridente — quase arrancaram o teto da La Defense Arena.

“Léon! Léon! Léon!”, eles gritavam, um cântico que certamente continuaria pela noite em Paris.

Perdendo a maior parte do caminho nos 200 metros borboleta, Marchand ultrapassou o húngaro Milák na última volta para terminar com um recorde olímpico de 1:51.71, vencendo por quatro centésimos de segundo.

A volta final de Marchand foi quase 0,66 mais rápida que a de qualquer outro no grid — e 1,26 à frente de Milák.

“Tenho assistido a tantas corridas dele”, disse Marchand. “Sei que ele tem muita velocidade, muito mais do que eu, então eu estava apenas tentando chegar o mais perto possível, e então forçar até o fim.”

O bronze foi para o canadense Ilya Kharun.

A volta final de Leon Marchand nos 200 metros borboleta foi quase 0,66 mais rápida do que a de qualquer outro competidor, já que ele ultrapassou o húngaro Kristóf Milák e conquistou a medalha de ouro. EPA/MAST IRHAM

Após sua vitória dominante no medley individual de 400 metros no domingo, Marchand levantou um dedo após avistar o “1” ao lado de seu nome no placar. Ele balançou a cabeça um pouco, como se não conseguisse acreditar no que tinha feito.

Então, ele saiu correndo do convés para outra comemoração entusiasmada para começar seu aquecimento, embora esses preparativos tenham sido interrompidos por um retorno obrigatório para a cerimônia da vitória.

Depois de uma interpretação animada de “La Marseillaise”, os outros dois medalhistas caminharam lentamente ao redor da piscina, tirando suas fotos.

Não Marchand. Ele correu de volta para a piscina de treino. Havia outra corrida para ir.

Pouco tempo depois, Marchand voltou ao trabalho, arrasando na prova dos 200 metros peito.

O australiano Zac Stubblety-Cook se contentou com a prata dessa vez, quase um segundo atrás em 2:06.79. Quem conquistou o bronze foi Caspar Corbeau, da Holanda.

“A parte mais emocionante de toda a corrida é vê-lo absorver tudo e ter seu momento”, disse Stubblety-Cook. “Eu acho isso incrível. É ótimo para o esporte da natação e é ótimo ver a melhor metade de 15.000 pessoas gritando o nome de uma pessoa e assistindo à natação ao vivo.”

Marchand saiu da piscina e olhou para o placar. Ele bagunçou seu tufo de cabelo cacheado algumas vezes, então jogou os braços para o ar.

“Estou muito orgulhoso dele”, disse seu treinador, o americano Bob Bowman, que também foi treinador de Phelps. “É um esforço tremendo e histórico.”

O próximo desafio de Marchand é o medley individual de 200 metros, que começa com as eliminatórias na quinta-feira de manhã.

O chinês Zhanle Pan é o único nadador que já estabeleceu um recorde mundial nas Olimpíadas de Paris, vencendo os 100 metros livre em 46,40 segundos. Grace Hollars-USA TODAY Esportes

Mais tarde na quarta-feira, o primeiro recorde mundial de natação dos Jogos de Paris caiu nos 100 metros livre masculino, com o chinês Pan Zhanle quebrando sua própria marca e ganhando a medalha de ouro com um tempo de 46,40 segundos.

Na que talvez seja a prova mais feroz da natação, o jovem de 19 anos terminou à frente do australiano Kyle Chalmers (47,48), que ganhou ouro nos 100 metros livres no Rio em 2016 e prata em Tóquio, e do romeno David Popovici (47,49).

Pan, que superou seu tempo de 46,80 no campeonato mundial de fevereiro em Doha, não foi implicado em nenhuma das alegações de doping que cercaram a equipe de natação chinesa na preparação para as Olimpíadas.

A sueca Sarah Sjöström fez de sua quinta Olimpíada uma comemoração de medalha de ouro, já que a veterana de 30 anos conseguiu seu próprio avanço até o final para vencer os 100 metros livre feminino, conquistando o segundo ouro de sua brilhante carreira.

Sjöström havia reduzido seu programa nos últimos dois campeonatos mundiais, nadando apenas os 50 metros livres. Ela decidiu adicionar os 100 metros nos Jogos de Paris, e essa decisão valeu a pena.

“Eu não pensei que nadaria os 100 livres honestamente”, disse Sjöström, que detém o recorde mundial no evento há sete anos. “Eu queria descansar até o quinto dia e [my coach] era tipo, ‘De jeito nenhum. Você precisa ir lá e ver o que você pode fazer, não importa o resultado.'”

Sjöström estava apenas em quarto na curva, mas engatou outra marcha na volta de volta, chegando em 52,16 segundos.

A equipe dos EUA se contentou com outra medalha de prata — a oitava na competição de natação — quando Torri Huske terminou em 52.29. Siobhan Haughey, de Hong Kong, levou o bronze com 52.33, superando a australiana Mollie O’Callaghan por um centésimo de segundo.

E embora o americano Ryan Murphy tenha chegado a Paris com a esperança de reconquistar seus títulos no nado costas, ele terá que se contentar com apenas um bronze nos 100 metros, após não conseguir se classificar para a final dos 200 metros.

Seu tempo de 1 minuto e 56,62 segundos foi apenas o 10º mais rápido entre 16 nadadores, deixando-o a um décimo de segundo de ficar entre os oito primeiros, o que era necessário para avançar para a final de quinta-feira.