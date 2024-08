Leonardo DiCaprio sofre picada de água-viva durante natação com GF Vittoria Ceretti

Leonardo Di CaprioO dia do iate na Sardenha não saiu conforme o planejado… já que o ator teve um infeliz encontro com alguma vida marinha.

O vencedor do Oscar estava dando um mergulho no Mar Mediterrâneo com a namorada, Vittoria Ceretti, enquanto eles voavam pela água azul cristalina usando óculos de proteção. No entanto, os momentos de diversão não duraram muito, pois Leo logo emergiu da água… e gritou por ajuda em relação a uma marca logo abaixo de sua bunda.

Claramente sofrendo de uma picada de água-viva ou de algum tipo, Leo pulou sob o chuveiro externo do iate … onde sua namorada modelo examinou mais de perto o ferimento.

A tripulação do iate se reuniu para tratar o ferimento do ator, limpando-o com spray e secando-o com uma toalha. Felizmente, a dor não parecia ser muito séria… já que Leo foi fotografado rindo com sua namorada sobre a situação.

Provavelmente seria necessário muito mais do que uma pequena briga com uma água-viva para arruinar as férias de LD. O A-lister está atualmente no exterior com vários de seus amigos famosos, incluindo Tobey Maguire, Lucas Haas, Edward Enninful dar Neelam Gill.

Leo e Vittoria têm aproveitado ao máximo o tempo no exterior, já que o casal aproveitou o sol em Portofino no início da fuga.

O relacionamento deles, que começou no verão passado, parece estar forte… já que a dupla tem sido inseparável ultimamente.