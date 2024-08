Lesões começam a se acumular para Bills conforme a Semana 1 se aproxima

BUFFALO, NY — À medida que a temporada de 2024 da NFL se aproxima, as lesões do Buffalo Bills continuam a se acumular.

O quarterback reserva Mitch Trubisky (joelho), o wide receiver Marquez Valdes-Scantling (pescoço) e o tight end Quintin Morris (ombro), que está passando por uma avaliação mais aprofundada, ficarão fora por várias semanas, disse o técnico Sean McDermott na segunda-feira. O wide receiver Curtis Samuel (turf toe), o safety Damar Hamlin (posterior da coxa) e o linebacker Baylon Spector (panturrilha) estão todos semana a semana.

As lesões — algumas sofridas durante o segundo jogo de pré-temporada do time contra o Pittsburgh Steelers na noite de sábado, algumas antes — são as mais recentes de uma primavera e um verão difíceis para os Bills.

O quarterback reserva Mitch Trubisky (joelho) é um dos vários jogadores dos Bills que devem perder várias semanas devido a lesões. Charles LeClaire-EUA HOJE Esportes

Vários jogadores estão perdendo um tempo significativo por causa de lesões, e o linebacker titular Matt Milano rompeu um bíceps no treino da semana passada. Muitos dos jogadores lesionados são novas adições ao time nesta offseason. Os Bills têm um início de temporada movimentado, viajando para o Miami Dolphins na Semana 2 para jogar no “Thursday Night Football”.

Especificamente no quarterback, os Bills contrataram Ben DiNucci na semana passada para ser o terceiro quarterback após a lesão no pescoço de Shane Buechele no primeiro jogo da pré-temporada. DiNucci jogou mais de um tempo contra os Steelers. Após a lesão de Trubisky, o time também contratou o quarterback Anthony Brown, disse uma fonte à ESPN, confirmando uma reportagem da NFL Network. O ex-quarterback do Oregon apareceu em dois jogos da temporada regular com o Baltimore Ravens em 2022 e esteve mais recentemente com o Las Vegas Raiders. DiNucci e Brown se juntam a Josh Allen como os quarterbacks saudáveis ​​no elenco.

“[Conversations about what to do at quarterback] ainda não concluímos, na verdade, então estamos trabalhando nisso”, disse McDermott. “Eu sei [general manager Brandon Beane is] trabalhando nisso com sua equipe. É algo que precisamos manter nossos olhos com certeza. E continuaremos a fazer isso.”

O novato defensive end Javon Solomon (panturrilha) e o defensive tackle Austin Johnson (panturrilha) jogarão de forma limitada esta semana, enquanto o defensive end Casey Toohill (virilha) pode retornar no final da semana.

Há algumas notícias positivas sobre lesões, já que os safeties Mike Edwards (posterior da coxa) e Cole Bishop (ombro) e o linebacker Nicholas Morrow (núcleo/virilha) participarão de walk-throughs e alguns exercícios individuais esta semana. Edwards e Bishop perderam quase todo o training camp e a pré-temporada devido a lesões. Safety e linebacker foram as duas posições mais afetadas por lesões. O time está atualmente definido para ter dois novos safeties titulares após sete temporadas de Micah Hyde e Jordan Poyer.

“O maior desafio é ter um jogador machucado, mas ter um novo jogador machucado que não sabe o que estamos fazendo sistematicamente é outro desafio”, disse McDermott. “Então, estamos tentando capturar cada representante que pudermos, apenas usando-os no walk-through desta semana, porque estamos chegando cada vez mais perto da temporada aqui.”

McDermott disse que alguns jogadores que treinam semana a semana são mais preocupantes do que outros que precisam estar prontos para a Semana 1, tanto do ponto de vista da saúde quanto em termos de obter as repetições de treino necessárias, mas se recusou a dizer quais jogadores são mais preocupantes.

Por causa das lesões, os titulares dos Bills não jogarão o terceiro jogo da pré-temporada contra o Carolina Panthers no sábado, embora McDermott tenha dito que nunca foi plano que Allen jogasse.

“Você tem a posição de segurança onde você espera que eles voltem, mas eles sabem o suficiente para ir lá e executar”, disse McDermott. “E então você tem uma posição como Mitch [Trubisky]onde normalmente você carrega apenas um [backup] no ativo [roster]além de Josh, seu titular. E então, vai casar até Mitch estar pronto para ir a tempo? Não tenho certeza disso.

“Então, nós apenas temos que, tipo, todas essas coisas permanecerem neles e se comunicar um dia de cada vez aqui e obter atualizações contínuas de [head athletic trainer Nate Breske]nossa equipe de treinamento. Afeta muitas coisas. Afeta a prática, afeta o jogo neste fim de semana e potencialmente afetará o início da temporada para muitas dessas posições.”