Letras manuscritas de Bob Dylan para ‘Blowin’ in the Wind’ à venda

Bob Dylan fãs em busca de memorabilia definitiva podem encontrar a resposta soprando no vento… ou em um site de colecionadores que está vendendo algumas de suas letras manuscritas.

BD rabiscou a letra de sua icônica música de 1962, “Blowing in the Wind” – anteriormente classificada pela Rolling Stone como uma das melhores músicas de todos os tempos – em um quarto de hotel em 2011 para um colecionador. Ele até assinou o papel para fins de autenticação.

Agora a letra escrita pelo próprio homem está sendo vendida por US$ 85 mil no site do colecionador Momentsintime. com.

“Blowin’ in the Wind” foi incluída no álbum de Bob, “The Freewheelin’ Bob Dylan” em 1963. A música folk é indiscutivelmente a canção de assinatura de Dylan e, em 1994, foi incluída no Grammy Hall of Fame.

O folclore em torno desta folha com a letra em particular é que Bob colocou a caneta no papel sem dizer uma palavra sobre isso ao colecionador… e então, simplesmente saltou, vivendo o presente generoso que ficou para trás.