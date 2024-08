Letsile Tebogo foi recebido por 30 mil torcedores de Botswana após o ouro olímpico

Velocista do Botsuana Letsile Tebogo acaba de receber um dos maiores e mais impressionantes regressos a casa da história do desporto… mais de 30.000 adeptos encheram um estádio para receber o herói olímpico em casa depois de derrotar a estrela do atletismo dos EUA Noah Lyles em Paris!

Claro a grande celebração e os presentes acontecem depois que Tebogo derrotou as estrelas do time dos EUA Lyles e Kenny Bednarek na final dos 200 metros no dia 8 de agosto… com o tempo de 19,46s, garantindo o ouro!