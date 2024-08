LeVar Burton, de Star Trek, defende a exploração espacial após drama de astronauta

TMZ. com

Estrela de “Jornada nas Estrelas” Le Var Burton está encerrando as especulações de que não havia precauções de segurança suficientes para a missão que deixou os astronautas Sunita “Suni” Williams dar Barry “Butch” Wilmore preso no espaço… esclarecendo que esses profissionais conheciam os riscos.

Conversamos com o apresentador do “Reading Rainbow” em Los Angeles na quinta-feira, e LeVar explicou que a exploração espacial é inerentemente arriscada… e todos os problemas potenciais não podem ser previstos, e as coisas muitas vezes não acontecem conforme o planejado.