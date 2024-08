Leverkusen prova que a Bundesliga é mais do que apenas o Bayern

Ao caminhar pela Bismarckstraße e entrar na compacta BayArena em Leverkusen no sábado, para comentar a decisão da DFL-Supercopa, ocorreu-me que este é um lugar onde, mesmo que nem todos saibam seu nome, eles se lembram do seu rosto.

É exatamente o mesmo ao contrário. Perdi a conta do número de comissários de bordo e trabalhadores de cabine de imprensa sorridentes e de aparência familiar que encontrei e, reflexivamente, com um grande sorriso, proferi palavras como “ah, você está de volta” ou “foi ontem que estivemos aqui pela última vez?”, ilustrando a alegre experiência compartilhada de uma emocionante temporada 2023-24 sob o comando do Bayer-Kreuz.

O Bayer Leverkusen se tornou um hábito impossível de quebrar na temporada passada para aqueles de nós imersos no futebol alemão. Seu suntuoso futebol de passes e pressão com a caligrafia distinta de Xabi Alonso, irresistível em sua execução. Trabalhar por si mesmocomo se eles exigissem isso, dadas suas outras qualidades, fazem heroísmos tardios melhor do que qualquer time de alto nível no futebol moderno: seus 20 gols no minuto 85 ou mais tarde foram os maiores entre todos os clubes da Bundesliga, assim como seus quatro gols de empate naquele período. A piada é que, mesmo depois do apito final, você suspeita que o XI de Alonso ainda encontrará uma rota para a rede do adversário.

No sábado à noite, houve mais daquele drama do Laterkusen. Perdendo por 2 a 1 contra um VfB Stuttgart muito bom e engenhoso, o Bayer 04 encontrou a fórmula certa de última hora novamente, e desta vez teve a ousadia de fazê-lo tendo jogado a maior parte da partida enquanto estava com 10 homens. O desafio de sola aberta e força excessiva de Martin Terrier em Ermedin Demirovic selou o destino do francês e tornou improvável uma recuperação de 2 a 1.

O gol de empate de Patrik Schick aos 88 minutos preparou o cenário para o Leverkusen marcar um pênalti perfeito na disputa por pênaltis, enquanto o capitão e goleiro Lukas Hradecky defendeu um pênalti de Frans Krätzig para fazer a diferença.

Tendo coberto este aguçador de apetite de agosto para a nova campanha em inúmeras ocasiões, posso dizer honestamente que foi a melhor edição da Supercopa em anos. Não deveria ser nenhuma surpresa que fomos presenteados com uma ocasião tão selvagem, frenética, mas ainda assim técnica e taticamente convincente. Afinal, as principais partidas frente a frente no futebol doméstico alemão na temporada passada foram os dois empates entre Leverkusen e Stuttgart, bem como a épica quartas de final da DFB-Pokal garantida por outro gol do Bayer no final, desta vez de Jonathan Tah.

Espero que ambos os lados tenham destaque nos escalões superiores da Bundesliga nesta temporada. O Leverkusen é o padrão definidor e acredito que comece como favorito para levantar a Meisterschale novamente com um time sem dúvida ainda mais forte do que antes, do jeito que está.

Aleix García, contratado do Girona, é o meio-campista central perfeito para Alonso: elegante e à vontade com a bola, com uma propensão para cruzamentos.

A maioria das pessoas que não assistem à Bundesliga me disse que o Leverkusen “fez um Leicester”. Primeiro, só o futebol inglês tem narrativas românticas? Não. Segundo, o Leverkusen, ao completar a primeira temporada doméstica invicta por um time alemão e chegar a um ponto de igualar o recorde de pontos da Bundesliga em uma única campanha e levantar a DFB-Pokal, se colocou no altar mais alto dos grandes times.

O Stuttgart mostrou no fim de semana que, mesmo tendo perdido os jogadores-chave Waldemar Anton, Hiroki Ito e Serhou Guirassy, ​​o técnico Sebastian Hoeness tem um elenco que, graças ao diretor esportivo Fabian Wohlgemuth e sua equipe, agora pertence ao forte top cinco alemão.

O Bayer Leverkusen continuou de onde parou na temporada passada, adicionando a Supercopa da DFB aos títulos da Bundesliga e da DFB-Pokal do ano passado. Coleção Lukas Schulze/Bundesliga/Bundesliga via Getty Images

Estou particularmente intrigado pela potencial aliança de Demirovic e o agora contratado permanentemente Deniz Undav. Jeff Chabot, do Colônia, pode acabar sendo uma das contratações do verão.

O confronto de sábado foi o primeiro duelo da Supercopa desde 2011 a não contar com o Bayern de Munique, o que nos leva ao elefante perene na sala. Alguns tratarão a temporada passada como uma aberração e esperarão que o clube mais bem-sucedido da Alemanha faça um streamroll para voltar ao topo, mas há pontos de interrogação sobre isso, especialmente considerando a aposta calculada que o diretor esportivo Max Eberl e os tomadores de decisão do Bayern fizeram ao nomear Vincent Kompany como técnico.

Os problemas da temporada passada foram realmente resolvidos? A hierarquia defensiva central parece favorecer Kim Min-Jae e Dayot Upamecano em vez de Eric Dier desta vez, enquanto Matthijs de Ligt foi para o Manchester United. O ex-zagueiro Kompany pode fazer o que o ex-técnico Thomas Tuchel não conseguiu fazer e reforçar uma linha de defesa que era mais porosa do que os rivais mais próximos do clube?

O retorno de Josip Stanisic ao seu clube-mãe sem dúvida ajudará, embora Kompany tenha ficado irritado com a notícia de que o internacional croata ficará ausente por um médio prazo devido a uma lesão no joelho. Se isso significa outra corrida estendida para Joshua Kimmich na lateral direita, ainda não se sabe.

Manuel Neuer dará total atenção ao Bayern após anunciar sua aposentadoria da seleção 124 vezes depois.

O Bayern agora tem seu tão cobiçado “Holding Six” (um termo que entrou no vocabulário do futebol alemão) em João Palhinha, embora um ano inteiro depois de Tuchel ter previsto sua aquisição. Enquanto isso, a carreira de Leon Gotetzka parece estar em uma encruzilhada.

A força continua nas posições de ataque, e vale lembrar que o time de Tuchel marcou 94 gols, cinco a mais até do que o Leverkusen conseguiu. Harry Kane, se continuar em forma, deve ter uma chance de superar sua marca de 36 gols da temporada passada e Jamal Musiala, depois de uma Eurocopa forte com a Alemanha, está ansioso para ir novamente. Kompany & Co. teve um começo sem estresse na vitória por 3 a 0 fora de casa contra o recém-promovido clube da 2. Bundesliga, Ulm, na sexta-feira na Pokal.

Mencionei um grupo alemão dos cinco grandes e prevejo que esse grupo — como foi o caso na temporada passada — estará bem separado do resto.

Nuri Sahin, em sua primeira temporada como técnico do Borussia Dortmund, colherá os benefícios do trabalho do chefe esportivo Sebastian Kehl em premiar Anton e Guirassy do Stuttgart, mas a velha guarda mudou com as despedidas de Mats Hummels e Marco Reus, enquanto Niclas Füllkrug fará falta.

A transferência do campeão europeu Dani Olmo pelo RB Leipzig pode sugerir um enfraquecimento, mas ao manter Xavi Simons, ainda há talento para acompanhar o aço. Em qualquer caso, o Leipzig tende a planejar a sucessão melhor do que a maioria. A partida deles em Leverkusen em pouco mais de uma semana fornecerá um barômetro inicial sobre onde o time de Marco Rose realmente está.

Tudo começa na sexta-feira com a curta viagem do Leverkusen ao Borussia Monchengladbach, outra temporada com as torcidas mais barulhentas e apaixonadas da Europa, e certamente devemos começar com a premissa de que o Bayer 04 está mais bem equipado para ter sucesso a longo prazo.