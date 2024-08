Liam Payne criticado por misoginia depois de sugerir que GF precisa encobrir mais

Liam Payne pode querer ouvir a música de sua antiga boy band, “What Makes You Beautiful”… já que o cantor está sendo criticado pelos fãs por um comentário rude sobre sua namorada, Kate Cassidy roupa.

Aqui está o chá … Kate, uma influenciadora, postou um vídeo na segunda-feira exibindo alegremente seu conjunto todo preto para um encontro de sushi à noite com o ex-aluno do One Direction. Enquanto ela posava, Liam avaliou sua dama e fez um elogio bastante indireto.