Liberty é o primeiro a ganhar vaga nos playoffs após derrotar o Aces novamente

Breanna Stewart e Sabrina Ionescu, do New York Liberty, passaram de ganhar uma medalha de ouro olímpica em Paris para reiniciar sua temporada da WNBA com vitórias em Los Angeles e Las Vegas e garantir uma vaga nos playoffs. Tudo em menos de uma semana.

O primeiro colocado Liberty derrotou o bicampeão defensor Aces por 79-67 no sábado, levando-os para 23-4 e chegando aos playoffs com ainda um mês restante na temporada regular. Eles são o primeiro time a vencer, e fizeram isso com sua segunda vitória em Las Vegas nesta temporada.

“É simplesmente estar animado por estar de volta com nossa equipe”, disse Stewart no sábado sobre como seu nível de energia permaneceu tão alto, apesar de ter acumulado tanta coisa em um curto período. “Fizemos nosso trabalho. Ganhamos uma medalha de ouro e fizemos algo realmente especial.

“Esta segunda metade da temporada é realmente importante. E não há desculpas. Ninguém se importa se acabamos de sair das Olimpíadas e temos um jogo quatro dias depois e uma mudança de fuso horário de nove horas. Quando você pensa sobre isso, é um pouco louco.”

Ionescu teve 23 pontos, o recorde da equipe, enquanto Stewart teve 18 pontos, 7 rebotes, 2 roubos de bola e 2 bloqueios. Jonquel Jones também teve um grande jogo para o Liberty com 10 pontos, 17 rebotes e 7 assistências.

A’ja Wilson teve 24 pontos, 11 rebotes, 3 roubos de bola e 3 bloqueios para as Aces. Ela e as companheiras de equipe de Las Vegas Kelsey Plum, Jackie Young e Chelsea Gray também fizeram parte do time medalhista de ouro dos Estados Unidos em Paris. Mas as Aces, em seu primeiro jogo desde a pausa olímpica no sábado, arremessaram apenas 36,9% no geral e 29% da faixa de 3 pontos. As Aces estão em quinto lugar na classificação da WNBA com 16-9.

A treinadora do Liberty, Sandy Brondello, fez a mesma jornada que Stewart e Ionescu; ela guiou a Austrália à medalha de bronze em Paris no último domingo, antes que os americanos ganhassem o ouro contra a França. O Liberty venceu por 103-68 na quinta-feira em Los Angeles em seu primeiro jogo de volta.

“Acho que nós três ainda estamos sentindo algum jet lag ou cansaço”, disse Stewart. “Mas só para garantir que damos o tom. Nossos companheiros de equipe realmente trabalharam duro enquanto estivemos fora, e temos coisas maiores para fazer.”

Brondello, que treinou o Phoenix para o título da WNBA em 2014, espera liderar o New York para seu primeiro campeonato da WNBA este ano. Mas a veterana treinadora está se mantendo firme. Ela sabe que há outro nível que o Liberty pode alcançar, especialmente quando a armadora/ala titular Betnijah Laney-Hamilton, que está se recuperando de uma cirurgia no joelho, retornar ao Liberty.

“Já estive muitas vezes nessas situações”, disse Brondello.[My teams] nem sempre conseguimos isso no começo da temporada; tivemos que nos esforçar. Tive grandes times ao longo dos anos, e eles sempre compraram. Isso torna meu trabalho e o trabalho da minha equipe técnica muito mais fácil.

“Mas o trabalho não está feito. Estaremos presos. Não fico muito alto ou muito baixo. Então estamos felizes, mas ainda há áreas em que podemos continuar a melhorar. Estamos animados para continuar a nos desenvolver.”