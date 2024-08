Ligação de Artem Chigvintsev para o 911, afirma que Nikki Garcia jogou sapatos nele

O despacho de rádio do Artem Chigvintsev caso de violência doméstica revela… ele realmente ligou para o 911 para solicitar assistência médica, mas depois acrescentou sua esposa, Nikki Garcia jogou sapatos nele.

O TMZ obteve a ligação do despachante, na qual o despachante diz: “Inicialmente veio solicitando atendimento médico, mas agora ele afirma que brigou com sua esposa e sua esposa jogou sapatos em rp [reporting party].”

O despachante observa: “Há uma criança no local. Médico a caminho”, acrescentando: “Há um 415 ativo [disturbing the peace] em segundo plano responsável.”

O despachante nota que uma criança estava em casa e que a esposa está com a criança. No momento da ligação, o despachante notou que Artem e Nikki estavam fisicamente separados um do outro.