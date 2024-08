Lily Allen admite que devolveu o cachorro depois que ele comeu os passaportes da família

Lily Allen está recebendo algumas críticas duras online… com pessoas criticando sua personagem depois que ela admitiu que abandonou um cachorrinho resgatado quando ele mastigou os passaportes de sua família.

Uma daquelas guloseimas proibidas – o passaporte dela e os passaportes dos filhos, completos com os vistos presos dentro deles… que o cachorrinho aparentemente desfiou.

LA diz que o cachorro “arruinou minha vida”, gastando muito tempo e dinheiro para substituir os passaportes… e evitando que seus filhos, Ethel dar Marniede ver seu pai biológico Sam Cooper já que ela mora em Nova York com o marido David Porto e Sam mora do outro lado do lago, na Inglaterra.