Lionel Messi cria ‘obrigação’ para Miami ganhar a MLS Cup

O técnico do Inter Miami CF, Gerardo Martino, disse que o time tem uma “obrigação clara” de vencer a MLS Cup com nomes como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets no elenco.

Embora Martino tenha levado o Atlanta United FC ao título em 2018, ele afirmou que a pressão atual para vencer é incomparável.

“O fato de tê-los neste time obviamente cria uma obrigação clara para nós de vencer”, disse ele em uma entrevista à ESPN. “Eu nunca vi times na MLS no tempo em que estou aqui que tenham qualquer tipo de pressão para vencer. Eu raramente vi times que são forçados a vencer. Eu nunca tinha visto isso, mas eu vejo com o Inter Miami.

“Eu tive a possibilidade de jogar dois torneios com Atlanta e nunca li, nem assisti, nem ouvi nenhuma demanda de vitória. Na época, não havia manchetes dizendo ‘o grande candidato a vencer a MLS é este ou aquele time’. No entanto, agora esse grande candidato era Miami desde o início da temporada.”

Apesar de levantar o troféu da Leagues Cup na campanha de 2023, os Herons não conseguiram garantir uma vaga nos playoffs da MLS devido a resultados anteriores. Agora, o Inter Miami, que tem o melhor recorde na MLS e lidera a tabela da Conferência Leste, garantiu uma vaga para a pós-temporada ao derrotar o FC Cincinnati em 24 de agosto, o que significa que Messi, Suarez, Busquets e Alba terão a oportunidade de jogar pelo troféu da liga pela primeira vez desde que entraram.

Mas os playoffs de 2024 podem ser a única oportunidade de Suarez garantir o título para o Inter Miami, já que seu contrato expira no final da temporada.

Os Herons ganharam força rumo à reta final da temporada, quebrando vários recordes de equipe, incluindo o maior número de pontos registrados na temporada regular, com 56 em 26 jogos, o maior número de gols marcados, com 58, e o maior número de vitórias, com 17.

Além da pressão e das manchetes, Martino disse que troféus e resultados não são a forma como ele mede o sucesso ou não de um time.

“Ver um time em campo que joga como a gente treina, que joga como a gente pensa e imagina, acho que essa é a parte essencial do sucesso”, disse ele.

“Então há circunstâncias que te levam à vitória ou à derrota, mas quando você identifica seu time em campo, você está mais perto de pensar que o trabalho está bem feito. Agora, isso também está isento dos resultados, porque eu vi um dos meus times com o Columbus, mas perdemos. Então também pode ser interpretado que como eu gosto de analisar o caminho que é seguido, eu me desligo dos resultados, mas os resultados são o que nos mantém ou não no cargo. Mas, na verdade, eu gosto de ver um time meu que joga como treinamos, que joga como nos preparamos para os jogos e nesse sentido.”

O Inter Miami continuará a ganhar força antes dos playoffs quando enfrentar o Chicago Fire em 31 de agosto no Soldier Field em Chicago, Illinois. Embora Messi continue assistindo da lateral enquanto se recupera da lesão no tornozelo direito que sofreu na final da série vencedora da Argentina na Copa América, seu retorno ao campo se aproxima a cada dia.

Messi finalmente retornou aos treinos da equipe na semana de 26 de agosto, ganhando repetições junto com seus companheiros do Inter Miami, embora nenhuma data de retorno tenha sido definida.