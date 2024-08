Lions RB Jahmyr Gibbs ‘tendendo para o caminho certo’ para jogar na Semana 1

ALLEN PARK, Michigan — Depois de machucar o tendão da coxa durante um treino na semana passada, o running back do Detroit Lions, Jahmyr Gibbs, que será titular do Pro Bowl, está “na direção certa” para jogar na Semana 1, disse o técnico Dan Campbell.

Campbell espera que a estrela do segundo ano retorne aos treinos na próxima semana, após o último jogo de pré-temporada do Detroit contra o Pittsburgh Steelers em 24 de agosto.

“Ele está na tendência certa”, disse Campbell antes do treino de terça-feira. “Gostaria de ter mais treino com ele, mas quanto à saúde, ele está se recuperando e está no cronograma para voltar e recuperar as pernas e veremos onde ele está.”

Gibbs, 22, saiu mais cedo do treino noturno de 12 de agosto para ser avaliado por uma lesão na perna, embora não estivesse claro o que aconteceu na jogada.

Como novato em 2023, ele desempenhou um papel fundamental no ataque, correndo por 945 jardas e 10 touchdowns, além de 316 jardas recebidas e um touchdown recebido.

Detroit foi picado pelo inseto das lesões recentemente, já que o tight end do Pro Bowl Sam LaPorta (posterior da coxa), o OT Dan Skipper (tornozelo), o OG Kevin Zeitler (ombro), o LB Malcolm Rodriguez e os DBs novatos Terrion Arnold (peitoral) e Ennis Rakestraw Jr. (tornozelo) se machucaram.

No entanto, Campbell prevê que eles estarão prontos para a abertura da temporada contra o Los Angeles Rams em 8 de setembro.

“Nosso plano é fazê-lo ir na semana que vem”, disse Campbell sobre Gibbs. “Ele está se saindo bem, e esperamos que no dia seguinte ao jogo contra Pittsburgh, acho que teremos muitos caras de volta, espero que no domingo, e espero que eles entrem no treino da semana que vem antes do Rams e então faremos o treino do Rams.”