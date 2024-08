Lisp de Donald Trump, Flavor Flav, Michael Hall Jr.

Donald Trump o ceceio está roubando Elon Musk é um trovão Sabor Sabor está contratando uma ginasta olímpica e jogador da NFL Michael Hall Jr. está com problemas com a lei… tudo isso é o TMZ TV Hot Takes de hoje.

TMZ ao vivo

TMZ. com

O primeiro é “TMZ Live”, Harvey dar Carlos dê uma olhada na entrevista X de Trump com Elon e explique por que as pessoas não paravam de falar sobre o ceceio não tão sutil do ex-presidente.