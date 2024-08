Lista de dispensas do basquete feminino de fantasia: olhe para o Mercury

O intervalo internacional da temporada da WNBA terminou, preparando o cenário para a série de três jogos de retorno na quinta-feira, antes de um fim de semana movimentado de basquete profissional.

Olhando para esta semana abreviada à frente, encontrar caminhos para o elenco do Phoenix Mercury pode ser uma tarefa inteligente para os gerentes de fantasy, especialmente porque o time conquistou a melhor classificação ofensiva da liga nos cinco jogos antes da pausa olímpica. O time joga quinta e sexta-feira esta semana, enquanto também marca um segundo confronto com uma defesa vazada do Chicago Sky no domingo. Este é o único time registrando três jogos em meio à semana encurtada.

Com o objetivo de encontrar algumas das melhores adições interinas para esta próxima semana na WNBA, a seleção de candidatos a streaming abaixo considera tendências recentes de rotação, produção e uso, bem como métricas de confronto iminentes. Os jogadores são listados em ordem de preferência.

É a sua liga. Administre-a como quiser. Escolha o tamanho da sua liga, personalize a pontuação e defina as regras que deseja para criar a liga de basquete fantasia você quer jogar. Crie sua liga personalizada gratuitamente!

Sophie Cunningham, G, Phoenix Mercury (escalado em 48,6% das ligas da ESPN)

O elenco acima mencionado do Mercury merece atenção por um início potencialmente forte para a segunda metade desta temporada unicamente estruturada. Cunningham é uma opção na quadra de defesa com alguma pontuação pop e a habilidade de impulsionar resultados como especialista em arremessos. Como espaçadora de chão ao lado de Diana Taurasi, Cunningham deve ver um volume recompensador além do arco na configuração consecutiva do Mercury começando na quinta-feira contra o Sky.

Jordan Horston, G, Seattle Storm (33,5%)

Uma das 10 melhores escolhas do Tennessee no ano passado, Horston está prosperando em sua segunda campanha profissional. Mais notavelmente, Horston saltou para um novo nível de produção desde uma mudança para a escalação inicial no final de junho. Embora o volume de pontuação e rebote tenha aumentado com os minutos, o resultado de fantasia mais valioso são as taxas de roubo e bloqueio de elite que a guarda de combinação esguia oferece. Horston e o Storm têm confrontos convidativos com duas defesas da metade inferior esta semana.

É provável que Isabelle Harrison tenha mais minutos e veja um aumento no uso ofensivo após a troca de Marina Mabrey. Foto de Catalina Fragoso/NBAE via Getty Images

Isabelle Harrison, F, Chicago Sky (35,1%)

Como a rotação do Sky se desenrolará após a troca de Marina Mabrey? Harrison é uma candidata a assumir mais minutos e uso ofensivo, dado o vazio que a saída de Mabrey cria. Harrison entregou resultados duplo-duplo em seus jogos mais recentes, sugerindo alguma vantagem em uma partida de desempate com o Mercury esta semana.

Myisha Hines-Allen, F, Místicos de Washington (30,8%)

Anos depois de sua forma de pontuação de dois dígitos, Hines-Allen ainda pode brilhar com grandes linhas como um conector-chave para uma rotação de Washington, de outra forma jovem. Com a capacidade de entregar métricas sólidas de pontuação, rebote e passe na maioria dos confrontos, ajuda o caso de Hines-Allen que Washington aumentou o ritmo para o quinto em ritmo nos últimos cinco jogos antes do intervalo. Esta semana apresenta dois confrontos contra uma sólida defesa do Lynx, embora a carga de trabalho de Hines-Allen deva compensar quaisquer preocupações.