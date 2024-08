Little League World Series 2024: Programações, resultados, canais

A Little League World Series de 2024 chegou — com alguns dos melhores jovens jogadores de beisebol e softball do país.

A Little League Baseball World Series (LLBWS) e a Little League Softball World Series (LLSWS) contarão com um grupo maior de 20 e 12 times, respectivamente, pelo terceiro ano consecutivo.

A cobertura da ESPN da Little League Baseball começa na quinta-feira com os torneios regionais dos Estados Unidos, enquanto a cobertura do torneio regional da Little League Softball começou em 6 de julho.

Enquanto os torneios regionais de beisebol estão em andamento, o torneio LLSWS em Greenville, Carolina do Norte, começa no domingo e termina com o jogo do campeonato em 11 de agosto. Enquanto isso, o torneio LLBWS em Williamsport, Pensilvânia, começa em 14 de agosto e termina com as finais dos Estados Unidos e Internacional em 24 de agosto e o jogo do campeonato LLBWS em 25 de agosto.

O MLB Little League Classic deste ano contará com o New York Yankees e o Detroit Tigers se enfrentando no histórico Bowman Field em Williamsport no dia 18 de agosto, que você pode assistir na transmissão “Sunday Night Baseball” da ESPN às 19h, horário do leste dos EUA.

Temos tudo o que você precisa saber — desde uma programação completa até como assistir a todos os jogos, resultados e destaques conforme avançamos.

A cobertura completa do LLWS pode ser encontrada aqui.

Cronograma da Little League Softball World Series

(Todos os horários em ET)

4 de agosto

10h LLSWS Jogo 1: Oeste vs. Meio-Atlântico na ESPN+

13h00 Jogo 2 da LLSWS: Noroeste x Sudoeste na ESPN+

16h LLSWS Jogo 3: América Latina x Central na ESPN+

19h00 LLSWS Jogo 4: Ásia-Pacífico vs. Carolina do Norte na ESPN+

5 de agosto

10h LLSWS Jogo 5: Vencedor do jogo 2 contra o Canadá na ESPN+

13h00 LLSWS Jogo 6: Vencedor do jogo 1 contra New England na ESPN+

16h00 LLSWS Jogo 7: Europa-África vs. Vencedor do jogo 4 na ESPN+

19h LLSWS Jogo 8: Vencedor do Sudeste x Jogo 3 na ESPN+

6 de agosto

10h LLSWS Jogo 9 na ESPN+

13h00 LLSWS Jogo 10 na ESPN+

16h LLSWS Jogo 11 na ESPN+

19h LLSWS Jogo 12 na ESPN2

7 de agosto

10h LLSWS Jogo 13 na ESPN+

13h00 LLSWS Jogo 14 na ESPN+

8 de agosto

13h00 LLSWS Jogo 15 na ESPN

17h LLSWS Jogo 16 na ESPN

9 de agosto

16h LLSWS Jogo 17 na ESPN2

19h LLSWS Jogo 18 na ESPN2

10 de agosto

14h Final da Orange Bracket na ESPN

17h Final do Purple Bracket na ESPN2

11 de agosto

12h Jogo de Consolação na ESPN2

15h Campeonato Mundial da Série na ABC

Cronograma do torneio regional da Little League Baseball

(Todos os horários em ET)

1 de agosto

10h Sudeste Jogo 1: Geórgia x Carolina do Norte na ESPN+

11h Jogo 1 do Sudoeste: Texas West x Arkansas na ESPN+

13h00 Jogo 2 do Sudeste: Flórida x Carolina do Sul na ESPN+

14h00 Jogo 2 do Sudoeste: Oklahoma x Louisiana na ESPN+

16h00 Jogo 3 do Sudeste: Virginia x West Virginia na ESPN+

17h00 Jogo 3 do Sudoeste: Mississippi x Texas East na ESPN+

19h00 Jogo 4 do Sudeste: Tennessee x Alabama na ESPN+

2 de agosto

10h Jogo 1 do Meio-Oeste: Nebraska x Missouri na ESPN+

10h Sudeste Jogo 5 na ESPN+

11h Southwest Jogo 4: Novo México x Vencedor do Jogo 1 na ESPN+

13h00 Jogo 2 do Meio-Oeste: Iowa x Kansas na ESPN+

13h00 Sudeste Jogo 6 na ESPN+

14h00 Jogo 5 do Sudoeste na ESPN+

16h00 Midwest Game 3: Dakota do Sul x Dakota do Norte na ESPN+

16h00 Sudeste Jogo 7 na ESPN+

17h00 Jogo 6 do Sudoeste na ESPN+

19h00 Midwest Game 4: Wisconsin vs. Minnesota na ESPN+

19h00 Sudeste Jogo 8 na ESPN+

3 de agosto

10h Jogo 1 dos Great Lakes: Kentucky x Michigan na ESPN+

10h Jogo 1 da Nova Inglaterra: Massachusetts x Vermont na ESPN+

12h Jogo 7 do Sudoeste na ESPN+

12h Jogo 1 da Montanha: Montana x Nevada na ESPN+

13h00 Midwest Game 5 na ESPN+

13h00 Jogo 2 da Nova Inglaterra: New Hampshire x Maine na ESPN+

13h00 Sudeste Jogo 9 na ESPN+

15h00 Jogo 8 do Sudoeste na ESPN+

16h00 Midwest Game 6 na ESPN+

16h Sudeste Jogo 10 na ESPN+

18h Noroeste Jogo 1: Idaho x Washington na ESPN+

16h Metro Jogo 1: Connecticut x Nova Jersey na ESPN+

19h00 Jogo 2 dos Great Lakes: Illinois x Indiana na ESPN+

19h Metro Jogo 2: Nova York x Rhode Island na ESPN+

21h Noroeste Jogo 2: Oregon x Alasca na ESPN+

4 de agosto

10h Jogo 1 do Meio-Atlântico: Delaware x Maryland na ESPN+

10h Midwest Game 7 na ESPN+

10h Sudeste Jogo 11 na ESPN+

12h Jogo 2 da Montanha: Wyoming x Utah na ESPN+

13h00 Jogo 2 do Meio-Atlântico: Pensilvânia x Washington DC na ESPN+

13h00 Midwest Jogo 8 na ESPN+

13h00 Jogo 9 do Sudoeste na ESPN+

14h Sudeste Jogo 12 Semifinal 1 na ESPN

15h Jogo 3 da Montanha: Vencedor do jogo 1 contra o Colorado na ESPN+

16h00 Jogo 3 da Nova Inglaterra na ESPN+

16h00 Jogo 3 dos Great Lakes: Vencedor do jogo 1 contra Ohio na ESPN+

16h00 Sudoeste Jogo 10 Semifinal 1 na ESPN

18h Oeste Jogo 1: Northern California x Hawaii na ESPN+

19h Metro Jogo 3 na ESPN+

19h00 Jogo 4 dos Great Lakes na ESPN+

21h Oeste Jogo 2: Southern California x Arizona na ESPN+

5 de agosto

9h New England Jogo 4 Semifinal 1 na ESPN

10h Midwest Jogo 9 na ESPN+

11h Sudeste Jogo 13 Semifinal 2 na ESPN

12h Jogo 3 do Noroeste na ESPN+

13h Metro Jogo 4 Semifinal 1 na ESPN

13h00 Jogo 5 dos Great Lakes na ESPN+

15h Jogo 4 da Mountain na ESPN+

15h00 Jogo 11 do Sudoeste, Semifinal 2 na ESPN

16h00 Midwest Jogo 10 na ESPN+

17h00 Jogo 3 do Mid-Atlantic na ESPN+

18h Oeste Jogo 3 na ESPN+

19h00 Great Lakes Jogo 6 Semifinal 1 na ESPN

21h Noroeste Jogo 4 Semifinal 1 na ESPN

6 de agosto

10h Midwest Jogo 11 na ESPN+

11h00 Mid-Atlantic Jogo 4 Semifinal 1 na ESPN

12h Jogo 5 da Mountain na ESPN+

13h00 Great Lakes Jogo 7 Semifinal 2 na ESPN

15h Campeonato Sudeste na ESPN

17h Oeste Jogo 4 Semifinal 1 na ESPN

19h Campeonato Sudoeste na ESPN2

21h Jogo 6 da Mountain Semifinal 1 na ESPN2

7 de agosto

11h Midwest Jogo 12 Semifinal 1 na ESPN

13h00 New England Jogo 5 Semifinal 2 na ESPN

15h Noroeste Jogo 5 Semifinal 2 na ESPN

17h Metro Jogo 5 Semifinal 2 na ESPN2

19h Campeonato dos Grandes Lagos na ESPN2

21h Oeste Jogo 5 Semifinal 2 na ESPN

8 de agosto

13h00 Midwest Jogo 13 Semifinal 2 na ESPN2

15h00 Mid-Atlantic Jogo 5 Semifinal 2 na ESPN

17h00 Mountain Game 7 Semifinal 2 na ESPN2

19h Campeonato da Nova Inglaterra na ESPN

21h Campeonato Noroeste na ESPN

9 de agosto

13h Campeonato do Centro-Oeste na ESPN

15h Campeonato do Meio Atlântico na ESPN

17h Campeonato de Montanha na ESPN

Campeonato Metro às 19h na ESPN

21h Campeonato Oeste na ESPN

Cronograma da Little League Baseball World Series

(Todos os horários em ET)

14 de agosto

13h00 Jogo 1 da LLBWS: Caribe x México na ESPN

15h00 Jogo 2 da LLBWS: Nova Inglaterra x Oeste na ESPN

17h00 LLBWS Jogo 3: Ásia-Pacífico vs. Canadá na ESPN

19h00 Jogo 4 da LLBWS: Sudeste x Centro-Oeste na ESPN

15 de agosto

13h00 Jogo 5 da LLBWS: Japão x Porto Rico na ESPN

15h LLBWS Jogo 6: Metro vs. Mountain na ESPN

17h00 LLBWS Jogo 7: Cuba vs. Europa-África na ESPN

19h00 LLBWS Jogo 8: Southwest vs. Mid-Atlantic na ESPN

16 de agosto

13h00 LLBWS Jogo 9: Vencedor do jogo 1 contra a América Latina na ESPN

15h00 LLBWS Jogo 10: Vencedor do jogo 2 vs. Great Lakes na ESPN

17h LLBWS Jogo 11: Austrália x vencedor do jogo 3 na ESPN

19h LLBWS Jogo 12: Northwest vs. Vencedor do jogo 4 na ESPN

17 de agosto

13h00 LLBWS Jogo 13 na ESPN

15h LLBWS Jogo 14 na ESPN

17h LLBWS Jogo 15 na ESPN

19h LLBWS Jogo 16 na ESPN2

18 de agosto

9h LLBWS Jogo 17 na ESPN

11h LLBWS Jogo 18 na ESPN

13h00 Jogo 19 da LLBWS na ABC

14h LLBWS Jogo 20 na ESPN

19h00 MLB Little League Classic: Yankees vs. Tigers na ESPN

19 de agosto

13h00 LLBWS Jogo 21 na ESPN

15h LLBWS Jogo 22 na ESPN

17h LLBWS Jogo 23 na ESPN

19h LLBWS Jogo 24 na ESPN

20 de agosto

13h00 LLBWS Jogo 25 na ESPN

15h LLBWS Jogo 26 na ESPN

17h LLBWS Jogo 27 na ESPN

19h LLBWS Jogo 28 na ESPN

21 de agosto

13h00 LLBWS Jogo 29 na ESPN

15h LLBWS Jogo 30 na ESPN

17h LLBWS Jogo 31 na ESPN

19h LLBWS Jogo 32 na ESPN

22 de agosto

15h LLBWS Jogo 33 na ESPN

17h00 T-Mobile Little League Home Run Derby

19h LLBWS Jogo 34 na ESPN

23 de agosto

19h T-Mobile Little League Home Run Derby transmitido pela ESPN

24 de agosto

12h30 Campeonato Internacional na ABC

15h30 Campeonato dos EUA na ABC

25 de agosto

Jogo de Consolação das 10h na ESPN2

15h Campeonato Mundial da Série na ABC