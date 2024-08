LIV suspende Graeme McDowell por uso de descongestionante nasal proibido

A LIV Golf League suspendeu Graeme McDowell por um torneio e o multou em US$ 125.000 por usar um descongestionante nasal que continha uma substância proibida, anunciou a liga no domingo.

Um comunicado da LIV Golf League disse que McDowell testou positivo para levometanfetamina em um torneio em College Grove, Tennessee, de 21 a 23 de junho.

“Antes do LIV Nashville, eu estava lutando contra uma congestão severa que estava afetando meu sono”, disse McDowell em uma declaração nas redes sociais. “Em um esforço para controlá-lo, usei um descongestionante nasal genérico Vicks sem perceber que ele poderia estar na lista de proibidos.

“Como um golfista profissional, entendo a importância de verificar todos os medicamentos e a opção de solicitar uma Isenção de Uso Terapêutico (TUE). Infelizmente, não tirei um tempo para fazer isso devido à natureza de venda livre deste medicamento, e lamento profundamente o descuido. Aceito totalmente as sanções impostas pela LIV.”

McDowell, vencedor do US Open de 2010, é o primeiro golfista a ser disciplinado pela política antidoping da LIV Golf.

“A política antidoping da LIV foi criada para ser completa e transparente”, disse McDowell em sua declaração. “Ao contrário de outros tours, a LIV aplica essas regras rigorosamente, o que tornou essa situação particularmente desafiadora para mim. No entanto, respeito a necessidade dessas regras e penalidades – elas são essenciais para manter a integridade do esporte.”

McDowell perderá o torneio da próxima semana no The Greenbrier em White Sulphur Springs, West Virginia. Seu substituto ainda não foi nomeado. McDowell estará qualificado para retornar em um torneio em Bolingbrook, Illinois, de 13 a 15 de setembro.

McDowell empatou em 42º no campo de 54 homens com 1 abaixo no LIV Golf Nashville, 18 tacadas atrás do vencedor individual Tyrrell Hatton. O time Smash GC de McDowell, capitaneado por Brooks Koepka, terminou em 12º lugar entre 13 esquadrões na competição de equipes.

A LIV Golf disse que McDowell e Smash GC serão desclassificados do torneio e seus pontos e prêmios em dinheiro serão ajustados retroativamente.