Livvy Dunne dá sombra aos companheiros de equipe do namorado Paul Skenes após uma derrota épica

Livvy Dunne Claramente não está feliz com os companheiros de equipe de seu namorado por terem estragado sua largada na quarta-feira … ela acabou de postar um GIF em sua página X após a derrota dos Pirates que com certeza cheirava a sombra.

Paulo Skenes – O ás de Pittsburgh que está namorando a estrela da ginasta da LSU no ano passado – parecia que estava na fila para mais uma vitória no PNC Park, depois de deixar a matinê contra os Cubs com uma vantagem confortável de 10-3.