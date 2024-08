Logan Paul volta atrás nos comentários sobre o boxeador olímpico Imane Khelif em meio à controvérsia de gênero

Logan Paulo está esclarecendo seus comentários sobre o boxeador olímpico argelino O adorável Khelif admitindo que pode ter se precipitado ao criticar as autoridades olímpicas… embora ainda deixe claro que acredita que homens biológicos nunca deveriam competir contra mulheres biológicas.

A natureza exata do teste ou os resultados não são claros, mas os relatórios indicam que Imane tinha níveis elevados de testosterona. Vários artigos de notícias também sugerem que Khelif tem cromossomos XY, normalmente encontrados em homens, em oposição a XX.

Paul – junto com um monte de outros celebridades e atletas – rapidamente entrou na briga, criticando o comitê olímpico por permitir que isso acontecesse… com LP chamando isso de “a forma mais pura do mal”.