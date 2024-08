Lonzo Ball diz que os fãs dos Bulls deveriam esperá-lo de volta às quadras nesta temporada

Lembre-se, Ball – uma estrela da UCLA antes de ser convocado pelo Lakers em 2017 – lidou com várias lesões, incluindo um doença grave no joelho … isso o forçou a ir para o banco. Lonzo não enfeita o campo da NBA desde janeiro de 2022.

Mas, quando TMZ Esportes encontrou o hooper no LAX, ele deu boas notícias para os fãs do Chicago Bulls.

Ball – que teve média de 13 pontos e 5,1 assistências por jogo antes de sua última lesão – assinou uma extensão de contrato de quatro anos no valor de US$ 85 milhões com o Bulls depois de ter sido negociado com os Pelicans em 2021.