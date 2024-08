Los Angeles Chargers dão boas-vindas a Justin Herbert de volta aos treinos

O quarterback do Los Angeles Chargers, Justin Herbert, voltou aos treinos na segunda-feira, participando pela primeira vez desde que foi diagnosticado com uma lesão na fáscia plantar do pé direito em 31 de julho.

Herbert ficou afastado dos gramados com uma bota ortopédica por duas semanas, embora, no momento do diagnóstico, a expectativa fosse que ele estivesse pronto para a Semana 1, disse a equipe, após concluir um “processo gradual de protocolo de retorno ao jogo”.

“Foi ótimo”, disse o técnico Jim Harbaugh quando perguntado sobre como foi ver seu titular de volta ao centro. “Parecia que deveria haver música tocando, pensei ter ouvido música, vozes de anjos talvez. Foi ótimo.”

Harbaugh foi firme, durante todo o processo de lesão, em dizer que Herbert não perderia o ritmo na adaptação a um novo ataque, dizendo no mês passado que ainda estava “a todo vapor” sem ele.

“A preparação, o trabalho continua”, ele disse na época. “Ele não está em campo, nos treinos, mas na sala de reunião, ainda no ambiente de treinamento, aquela química, aquele rapport que você constrói com aqueles jogadores de posição, com seus companheiros de equipe, isso continua.”

Herbert se moveu sem nenhuma limitação durante a primeira semana de acampamento, mas depois deu lugar a Easton Stick, Max Duggan e Luis Perez. Em uma derrota de 13-9 para o Los Angeles Rams no sábado, Stick e Perez se combinaram para lançar 160 jardas e nenhum touchdown, e Stick foi interceptado uma vez. Max Duggan — que jogou na abertura da pré-temporada, uma derrota de 16-3 para o Seattle Seahawks, e foi 4 de 7 para 41 jardas na derrota — foi dispensado na segunda-feira.

Na segunda-feira, Herbert não fez nenhum trabalho em situações de equipe completa, mas teve muitos snaps durante os treinos 7 contra 7, com Harbaugh acrescentando que “ele parecia ótimo com G maiúsculo. Sem queda, precisão milimétrica. Ele parecia muito bem.”

Herbert foi um dos quarterbacks mais duráveis ​​da NFL em suas quatro primeiras temporadas. Ele começou 62 jogos consecutivos, a segunda sequência ativa mais longa de um quarterback, antes de uma fratura no dedo indicador direito na Semana 14 do ano passado encerrar sua temporada. Stick ficou sem vitórias nos quatro jogos finais dos Chargers.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.