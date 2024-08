‘Love Island’ Nicole Jacky surge para reunião em meio ao vazamento de Kendall Washington

Estrela de “Ilha do Amor: EUA” Nicole Jacky está ressurgindo em meio a um grande drama com seu parceiro do show, Kendall Washington … mas ele não está com ela.

Nicole apareceu no Chelsea Studios em Nova York para a gravação do programa de reunião de quarta-feira… e em vez de ir com Kendall, ela estava com colegas de elenco Kaylor Martin dar Liv Walker.



ANTECEDENTES

O fato é que… Nicole tem estado super quieta desde o fim do show, quando Kendall teve alguns nus antigos vazando online.

Então, é interessante vê-la novamente… e sua chegada não faz parecer que as coisas com Kendall estejam boas no momento.

Como os fãs de ‘Love Island’ sabem … Nicole e Kendall se deram bem no reality show, apenas para que sua filmagem NSFW vazasse logo no final da gravação.

Tenho que imaginar que nus que Kendall enviou para outra pessoa aparecendo online não são bons para seu novo relacionamento.

Nicole tem estado calada sobre o assunto, exceto uma declaração há duas semanas nas redes sociais, onde ela revelou que “as coisas não têm sido fáceis desde que saí da villa”.

Nicole também disse… “Há muito mais para compartilhar sobre o que aconteceu desde que voltei para casa e, por enquanto, estou reservando um tempo para processar – esses são sentimentos reais e minha vida real.”