Luann De Lesseps diz que Bravo deveria adicionar ao elenco de ‘RHONJ’ em vez de reinicialização total

Luann De Lesseps tem conselhos para a reinicialização de “The Real Housewives of New Jersey” da Bravo … destrua o elenco por sua própria conta e risco!

Conversamos com o ex-aluno de “The Real Housewives of New York” em Los Angeles … e tivemos que perguntar a ela sobre ‘RHONJ’ passando por uma grande reinicialização – assim como ‘RHONY’ fez quando ela era um membro do elenco em meio a baixa classificações e acusações de racismo.

LDL, que está atualmente em turnê com ela ‘Condessa Cabaré’diz que os produtores precisam manter alguns dos membros do elenco original por perto para se misturar com o novo elenco… criando uma linha completa para o show em vez de refazê-lo completamente.

Tentamos fazer com que Luann diga quem precisa ficar e quem precisa ir para manter ‘Jersey’ cantando … mas ela vai ficar calada aqui – nos dizendo que está muito focada em seu próprio trabalho para descobrir as decisões dos produtores da Bravo para eles.

De Lesseps também fala sobre voltar à franquia ‘Real Housewives’… dizendo que não se opõe a voltar de alguma forma – embora admita que pode demorar um pouco para ser convincente, já que está focada em seu novo programa de namoro.

Caso você tenha perdido todo o drama de ‘RHONJ’… há muito para resumir aqui – mas basicamente todo mundo no programa tem problemas com alguém, com brigas físicas se tornando uma parte regular do programa.

A situação ficou tão ruim que o elenco se recusa a filmar uma reunião… algo inédito no mundo Bravo.

Aliás… também perguntamos a Lesseps sobre sua rivalidade de longa data com outro membro do elenco de ‘RHONY’ Bethany Frankel – e você precisa ouvir o final do clipe para ouvir os pensamentos dela.