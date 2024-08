Lucy Bronze quer a 6ª Liga dos Campeões após mudança para o Chelsea

A zagueira da Inglaterra Lucy Bronze disse que quer ganhar a Liga dos Campeões com seu novo clube, o Chelsea, e que a mudança para o clube do oeste de Londres foi a “combinação perfeita” depois de ingressar nas campeãs da Super Liga Feminina (WSL) no mês passado.

A transferência do lateral-direito de 32 anos para o Chelsea em um contrato de dois anos marca uma das movimentações mais importantes do clube até agora, já que eles entram em uma fase de transição, com a ex-técnica do Lyon, Sonia Bompastor, assumindo o comando após a saída de Emma Hayes.

Bronze, uma das jogadoras mais condecoradas do futebol feminino, levantou o troféu da Liga dos Campeões cinco vezes e disse à ESPN que está pronta para um novo desafio.

“Terminei a temporada no Barça, sabia que estava pronto para sair de lá e estava procurando outro novo desafio”, disse Bronze à ESPN em uma entrevista exclusiva na segunda-feira.

“Falei com Sonia e Cami [Camille Abily, assistant coach] literalmente no final da final da Liga dos Campeões, e eles estavam tipo: ‘Bem, por que você não vem para o Chelsea?’ Eu pensei, sabe, por que não?

“Eu sabia que eles [Bompastor and the coaching team] queria que eu viesse para cá. Senti que foi uma boa decisão voltar para a Inglaterra, voltar para o melhor time da Inglaterra, um time ao qual posso agregar tanto dentro quanto fora do campo, um time que já está estabelecido de uma forma tão boa. Parecia o ajuste perfeito.”

Lucy Bronze no treino do Chelsea na semana passada. Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Bronze jogou ao lado do técnico assistente Abily enquanto estava no Lyon de 2017 a 2020, enquanto Bompastor era técnico da equipe da academia. Os ex-internacionais da França desempenharam um grande papel em atrair Bronze para a WSL, com Bronze acrescentando que a dupla “fez uma grande diferença na decisão e tornou a transição muito fácil”.

Bronze teve passagens anteriores pela WSL com Sunderland, Everton, Liverpool e Manchester City e venceu tudo domesticamente na Inglaterra. Em 2017, ela se juntou ao Lyon, onde venceu a Liga dos Campeões três vezes. Após o triunfo das Lionesses na Eurocopa de 2022, ela se juntou ao Barcelona, ​​onde venceu o título continental outras duas vezes.

Bronze admitiu que querer ganhar a Champions League com um terceiro clube foi “uma grande parte” de sua decisão de se mudar para o Chelsea. Ela ganhou todas as finais da competição em que jogou e se tornaria a segunda jogadora a ganhar o troféu com três clubes, atrás de Josephine Henning.

“Tendo jogado a final da Champions League e vencido este ano, foi como, este é o sentimento que eu mais amo no futebol de clubes nacionalmente. Não há nada maior. Quero fazer parte disso de novo, mas também um novo desafio”, disse ela.

“Estou muito orgulhosa das minhas conquistas e das conquistas do time da Inglaterra, de como mudamos o futebol feminino ao vencer a Euro. Acho que o próximo passo é tornar a liga maior e melhor a cada ano, mas acho que esse é o passo que falta como um time inglês para não apenas chegar à final como o Chelsea fez anteriormente, mas ir e vencê-la. Isso está neste novo tipo de história do futebol feminino. Realmente precisamos de um clube para fazer isso.

“Tendo jogado contra o Chelsea, é o time que está mais preparado para fazer isso. Só precisamos daquele empurrãozinho para passar da linha, chegar às finais regularmente e ganhar o troféu.”

Bronze fez parte do time do Barcelona que eliminou o Chelsea da Champions League na temporada passada e durante a temporada 2022-23. O Chelsea perdeu para os catalães durante as semifinais, com o Barça levantando o troféu nas duas vezes.

O zagueiro está no clube há uma semana e fará parte do elenco do Chelsea que irá aos EUA para uma turnê de pré-temporada, com jogos contra o Gotham FC em Nova Jersey e o Arsenal em Washington DC, enquanto o time se prepara para a próxima temporada 2024-25, com o objetivo de buscar seu sexto título consecutivo da WSL.

Com 123 jogos pela Inglaterra, ela provavelmente também fará parte das Leoas de Sarina Wiegman que enfrentarão a seleção feminina dos EUA, medalhistas de ouro olímpicas, em um amistoso no Estádio de Wembley em novembro.