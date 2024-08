Luke Bryan encontra comprador para uma casa à beira-mar de US$ 12,95 milhões

Lucas Bryan está vendendo sua casa à beira-mar na Flórida… e alguém finalmente conseguiu o tipo de arranhão que ele procurava – no valor de 8 dígitos – para se separar da propriedade.

O TMZ descobriu que o cantor country tem uma venda pendente de sua casa de cinco quartos e cinco banheiros no Sunshine State. Luke estava pedindo US$ 12,95 milhões – um preço astronômico – mas um comprador claramente acha que vale a pena.

A casa de 4.645 pés quadrados fica em mais de um acre de terreno na praia de Santa Rosa, completa com uma piscina adjacente ao Golfo – para os dias em que caminhar aqueles cerca de 100 passos extras simplesmente não parece valer a pena – pisos de pinho, elevados tetos e uma cozinha moderna repleta de eletrodomésticos de última geração.

Apesar de todas as comodidades, parece que Luke teve alguns problemas para encontrar um comprador… a casa foi originalmente colocada à venda no final de 2022 por US$ 18 milhões – mas ele reduziu o preço três vezes.