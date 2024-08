Luta na Disney World leva a falso relato de tiroteio enquanto multidão debanda

Reproduzir conteúdo de vídeo



X/ @anxrosa

Uma briga no Magic Kingdom da Disney World na quinta-feira desencadeou o caos… depois que clientes em pânico chamaram a polícia para relatar o que eles acreditavam ser um tiroteio.

O vídeo mostra as consequências… destroços espalhados por toda parte, com cadeiras derrubadas e brinquedos e mercadorias espalhadas – depois que uma massa de pessoas aterrorizadas se amontoou em uma loja depois que um barulho alto de estouro soou no parque.



X/@fernuchiis/@vertesei

Assista ao vídeo… a multidão saiu da loja, mas os destroços que deixaram para trás são extensos. A segurança cuidou da situação – conduzindo a multidão lentamente para fora do parque para evitar uma corrida em massa para as saídas.

O Gabinete do Xerife do Condado de Orange, na Flórida, postou uma declaração para X… reconhecendo relatos de um atirador ativo, explicando que uma briga estourou no Magic Kingdom, dizendo que um balão estourou… fazendo com que multidões fugissem.

Nenhuma palavra ainda sobre onde a luta aconteceu, ou se alguém ficou ferido na briga… mas eles estão deixando claro que armas não estavam envolvidas.



FOX35 Orlando

Um visitante do parque – Glenn Brady do Kansas – diz que estava em uma loja na Main Street passeando com sua família quando as pessoas entraram correndo… e lamenta a falta de comunicação da Disney com os hóspedes.

O Walt Disney World divulgou um comunicado por volta das 23h30 de quinta-feira – mais de uma hora após o fechamento do parque – dizendo que as operações normais foram retomadas. O Magic Kingdom abre na sexta-feira, normalmente.