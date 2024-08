Lutador do UFC Ramon Taveras sobrevive a tiroteio e divulga vídeo de encontro angustiante

O peso galo do UFC Ramon Taveras tem sorte de estar vivo.

No fim de semana, Taveras revelou que quase foi vítima de um tiroteio em sua cidade natal, Jacksonville, Flórida, enquanto saía da casa de sua mãe na última segunda-feira. Taveras até divulgou um vídeo do incidente angustiante da câmera de segurança da casa.

“É uma pena que eu tenha que fazer uma postagem como essa, mas não posso deixar isso ser varrido para debaixo do tapete. “Segunda-feira, 29 de julho de 2024, às 22h05, um grupo de homens armados chegou até mim na casa da minha mãe e tentou tirar minha vida. Pela graça de Deus, consegui sair sem ferimentos e consegui pegar minha própria arma de fogo e revidar em legítima defesa. Esta cidade é implacável, e é pior que JSO [Jacksonville Sheriff’s Office] não faz nada para corrigir o problema. Perdi meu irmão em 2019 devido à violência armada, e seus assassinos ainda não foram pegos. Agora me encontro quase na mesma situação. “A JSO fez o mínimo necessário pelo meu irmão e agora está fazendo o mesmo por mim. Eles presumiram que eu era alvo devido à “violência de gangue” ou a um problema que causei. Eu não incomodo ninguém, fico na minha própria pista, foco na minha carreira e família. Mesmo depois de explicar isso, eles continuaram a insinuar que eu estava envolvido em algo que trouxe esse resultado para mim. “Ninguém é perfeito, e todos têm um passado. No entanto, eu mudei significativamente de quem eu era há dez anos. Para tal incidente ocorrer do nada é alarmante. Isso me faz ver minha vida e minha família através de uma lente totalmente diferente. Esta é uma realidade diária na minha cidade; eu não sou o primeiro, nem serei o último. Estou cansado de permanecer em silêncio sobre o caso do meu irmão, e me recuso a deixar esse incidente passar também. Muitas outras famílias na minha cidade passaram por situações semelhantes, clamando por justiça assim como a minha família. “Minha família se sente insegura, e temo por meus filhos, que quase perderam o pai, a pessoa que lutava para mudar suas vidas. É trágico que eu tenha tanto amor pela minha cidade, mas sou compelido a ir embora. Usarei esta situação para falar contra a ineficácia da JSO e seu desrespeito pelas partes menos afortunadas da cidade. Eles parecem indiferentes se vidas estão perdidas ou em risco. Estou farto disso! Este poderia ter sido um post memorial; eu poderia ter perdido minha vida assim como meu irmão, ou outra pessoa poderia ter perdido a sua tentando tirar a minha. Cansei de ficar em silêncio. Peço seu apoio para espalhar esta mensagem o máximo que pudermos. “Sou abençoado e feliz por estar vivo, mas estou deixando Duval.”

O vídeo mostra Taveras saindo de casa e caminhando até um veículo, quando um carro na rua próxima abre fogo várias vezes. Taveras se protege atrás do carro até que os agressores vão embora, momento em que Taveras parece se levantar, sacar uma arma e revidar.

O Gabinete do Xerife de Jacksonville não respondeu imediatamente quando o MMA Fighting entrou em contato para comentar.

Taveras ingressou no UFC em 2023 após duas aparições no Série Contender. Em sua primeira rodada, Taveras perdeu o peso para a disputa e então perdeu para Serhiy Sidey por nocaute técnico no primeiro round em uma paralisação altamente controversa. Depois disso, Taveras teve outra chance mais tarde na temporada e marcou um final de 29 segundos sobre Cortavious Romious para ganhar sua vaga no UFC. Taveras fez sua estreia no UFC em janeiro em uma revanche contra Sidey, e novamente ele perdeu o peso, embora desta vez Taveras tenha vencido por decisão dividida. Ele estava programado para enfrentar Caolan Loughran no UFC 304, mas uma lesão o forçou a sair do card.