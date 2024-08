Lydia Ko ganha ouro olímpico e se qualifica para o Hall da Fama da LPGA

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, França — Lydia Ko completou sua coleção de medalhas olímpicas no sábado com a mais valiosa de todas, uma medalha de ouro que coloca a neozelandesa de 27 anos no Hall da Fama da LPGA.

Ko construiu uma vantagem de cinco tacadas no back nine no Le Golf National enquanto seus perseguidores mais próximos desabavam, e então teve que segurar até o final. Com sua vantagem reduzida a um, Ko fez um putt de birdie de 7 pés para um 1 abaixo do par 71 e uma vitória de duas tacadas.

Ko ganhou a medalha de prata no Rio de Janeiro. Ela ganhou o bronze em Tóquio. A que faltava acabou sendo mais valiosa do que seu peso em ouro. A vitória elevou seu total de pontos na carreira para 27 para o Hall da Fama da LPGA, um dos critérios mais rigorosos para qualquer santuário.

Esther Henseleit da Alemanha terminou birdie-birdie para um 66 para fazer Ko trabalhar por isso. Ela terminou com a prata. Xiyu Lin da China fez birdie no buraco final para um 69 para ganhar o bronze.

Para Nelly Korda, Rose Zhang e Morgane Metraux, foi um dia para esquecer. Todas elas estavam no alcance logo no início. Todas elas recuaram com um bogey duplo ou pior.

Este é o mais recente prêmio para uma carreira notável para Ko, que ganhou seu primeiro título LPGA como amadora quando tinha 15 anos e chegou ao primeiro lugar no mundo pela primeira vez aos 17. Ela começou este ano com uma vitória, ficando a um ponto do Hall.

“Seria uma maneira incrível de fazer isso”, ela disse quando chegou ao campo na segunda-feira.