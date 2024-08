Lynch: 49ers sentem ‘urgência’ em fechar acordo com Brandon Aiyuk

SANTA CLARA, Califórnia — À medida que o impasse contratual entre o San Francisco 49ers e o wide receiver Brandon Aiyuk continua e o início da temporada regular se aproxima, os Niners estão começando a sentir a pressão para encontrar um acordo com seu wideout estrela.

“Foi um processo longo, árduo e difícil, uma jornada difícil”, disse o gerente geral do 49ers, John Lynch, à rádio KNBR em São Francisco na sexta-feira. “Começamos tão cedo e, por alguma razão, não conseguimos cruzar a linha de chegada. Isso foi frustrante. Mas a comunicação ainda tem sido muito boa com Brandon e seu agente, e estamos tentando descobrir uma solução.

“Estou sempre esperançoso. Sou uma pessoa otimista [by] natureza, e então estou sempre esperançoso de que chegaremos lá e chegaremos logo. Posso dizer que sentimos a urgência de tê-lo. A temporada está se aproximando.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

A saga Niners/Aiyuk já dura mais do que todas as negociações de extensão de contrato anteriores, exceto pelo que aconteceu com o end Nick Bosa na última offseason. Bosa não assinou até a semana da abertura da temporada contra o Pittsburgh Steelers.

Coincidentemente, são esses mesmos Steelers que permaneceram mais proeminentes em potenciais negociações comerciais com os Niners se um acordo com Aiyuk não puder ser fechado. Fontes disseram à ESPN esta semana que os Niners e os Steelers têm os parâmetros de uma troca em vigor para Aiyuk, mas os Niners ainda estão tentando alcançar sua resolução preferida com Aiyuk: uma extensão de contrato de longo prazo para mantê-lo na Bay Area.

Questionado sobre o motivo das negociações com Aiyuk, que começaram antes do draft da NFL em abril, terem demorado tanto, Lynch disse à KNBR, rindo: “Gostaria de saber”.

Ao longo da offseason, a situação de Aiyuk teve altos e baixos, com vários momentos de esperança de que uma extensão de contrato estava próxima e, inversamente, que uma troca para mandá-lo para outro lugar estava em andamento. Até este ponto, porém, nenhuma dessas coisas aconteceu, apesar das expressões públicas de descontentamento de Aiyuk com a situação, que culminou em um pedido de troca pouco antes do acampamento abrir no final de julho.

De lá, Aiyuk se apresentou no acampamento no horário marcado e tem sido um “retido”, o que significa que ele não está participando dos treinos, mas está no prédio todos os dias e participando de reuniões.

Nas primeiras semanas de acampamento, Aiyuk era um frequentador regular, assistindo aos treinos da lateral e até mesmo ao lado de Lynch ocasionalmente. Conforme rumores de uma possível troca para o Steelers, Cleveland Browns ou New England Patriots começaram a surgir, Aiyuk não era tão visível nessas sessões.

Mas Aiyuk, que tem contrato para uma quinta e última temporada em seu contrato de novato a um preço de US$ 14,124 milhões, voltou a treinar mais esta semana, com o tight end George Kittle observando que Aiyuk estava vestindo uma camiseta vermelha do 49ers esta semana.

Na sexta-feira, Aiyuk até fez algum trabalho de condicionamento antes de assistir aos treinos da equipe na lateral do campo.

“Não há ressentimentos”, disse Lynch. “As negociações podem esquentar; acho que é a primeira vez que ele passa por isso, mas não há ressentimentos. Quero dizer, as pessoas que estão aqui veem Brandon aqui, há muito amor e respeito pelo relacionamento que tivemos e continuamos a ter e espero que tenhamos no futuro.”

Lynch e o técnico Kyle Shanahan enfatizaram que acreditam que Aiyuk está fazendo um bom trabalho em se manter pronto e que ainda há tempo suficiente para ele entrar em forma para o futebol antes da estreia no dia 9 de setembro contra o New York Jets no “Monday Night Football”.

Na sexta-feira, Shanahan ignorou perguntas sobre Aiyuk e potenciais multas, já que Aiyuk havia relatado dores no pescoço e nas costas no início do acampamento. Essas enfermidades podem servir para ajudar a evitar que ele seja multado por não praticar.

“Você quer todos os jogadores no acampamento e quer todos os jogadores saudáveis ​​e quer trabalhar tudo todos os dias”, disse Shanahan. “Mas essa não é a realidade da nossa liga. Essa não é a realidade da nossa situação.”

Enquanto a retenção prolongada de Aiyuk continua, o left tackle Trent Williams continua atolado em sua retenção. Williams está buscando mais dinheiro garantido e elevar seu salário anual de volta ao topo do mercado de tackles.

Ao contrário de Aiyuk, Williams ficou longe durante o acampamento, apesar de acumular US$ 50.000 por dia em multas que não podem ser rescindidas por causa de seu status de veterano. Como Williams tem 36 anos, ele e os Niners precisam trabalhar em quanto tempo podem adiar as garantias futuras, dependendo de quanto tempo mais ele pode jogar.

Simultaneamente, os Niners sabem o que Williams pode fazer, e ele não é necessariamente alguém que quer ou precisa de um training camp completo neste ponto de sua carreira. Os 49ers completaram seu 17º treino sem Williams na sexta-feira, mas estão confiantes de que Williams estará de volta e pronto para ir em algum momento relativamente em breve.

“Trent, não falei com ele, mas acho que conseguiremos resolver isso”, disse Shanahan.

Na frente de lesões, os Niners tiveram algumas outras atualizações notáveis ​​na sexta-feira. O safety Talanoa Hufanga foi liberado para intensificar seus treinos enquanto se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior direito com a esperança de que ele possa voltar aos treinos em uma semana ou mais. O armador Aaron Banks passou por uma cirurgia para remover um dedo mindinho quebrado na manhã de sexta-feira.

Shanahan disse que o objetivo é ter Banks de volta e pronto para a estreia contra os Jets.