Machine Gun Kelly dá conselho a Sean Strickland após encontro viral: ‘Cale a boca… você é um idiota’

Sean Strickland reconhece plenamente que provavelmente vai irritar algumas pessoas, e você definitivamente pode adicionar o músico Machine Gun Kelly a essa lista.

Em fevereiro, o ex-campeão dos médios do UFC conheceu o rapper e astro do rock, cujo nome verdadeiro é Colson Baker, em um evento Power Slap, quando foram apresentados pelo amigo em comum e embaixador da Monster Energy, Luke “The Dingo” Trembath. O encontro quase imediatamente se tornou volátil, com Strickland mais tarde alegando que ele “quase bateu em um vampiro”, enquanto chamava o nativo de Cleveland de “personagem gótico do South Park”.

O incidente não agradou ao CEO do UFC, Dana White, que mais tarde disse que a briga não foi culpa de Kelly, mas sim que “você não pode aproximar Sean Strickland de nenhum outro ser humano”.

Embora Strickland tenha abordado o incidente inúmeras vezes, Kelly finalmente deu sua versão da história sobre o desentendimento com o ex-campeão do UFC ao aparecer no Logan Paul’s Impulsivo podcast.

“Eu não conheço esse cara nem de longe, certo?” Kelly disse. “Eu não sabia quem ele era quando o conheci. Depois eu fiquei sabendo que ele é insanamente racista e homofóbico e que não é meu tipo de cara. Então eu nunca teria sequer desejado apertar a mão dele em primeiro lugar.

“Mas ele também é apenas um representante de cada pessoa que tem medo demais de ser ela mesma. Porque se você está confortável sendo você mesmo, você não se importa com quem os outros são e como eles são.”

Antes dos comentários de Kelly, Strickland deu sua versão mais recente do encontro ao falar com o técnico principal da Xtreme Couture, Eric Nicksick, em seu podcast, Verso Nós.

“Ele está usando um sobretudo de vampiro, tem uma bolsa, unhas pintadas e ‘Dingo’, você me conhece, cara. Por que você faria isso?” Strickland disse. “Por que você me armaria? Eu só olho para ele, como se meu cérebro estivesse tentando processar. Estou olhando para o vazio e acho que acabei de dizer ‘que p*rra é essa?’ Você é um vampiro gay?

“Então o jeito que ele olhou para mim, não foi engraçado. Tipo, se você tivesse dito algo engraçado como ‘ah sim, você parece um caipira branco lixo’, eu teria ficado tipo [yeah]Eu dirijo um Tesla, isso é gay. Ele olhou para mim com um desgosto tão f*dido, tem uma vozinha na minha cabeça dizendo ‘estamos brigando’. Então minha garota se envolveu e nos separou.”

Não houve nenhuma altercação física, mas claramente Strickland ainda guarda rancor de Kelly depois que o incidente se tornou viral.

De sua parte, o músico de 34 anos não perdeu o sono por causa do incidente, mas ofereceu a Strickland alguns conselhos amigáveis ​​sobre como lidar com a situação no futuro.

“Ele é tão idiota que vou dizer a ele agora mesmo que você não deve continuar dizendo coisas porque isso só me faz parecer melhor, mas você vai continuar dizendo coisas”, Kelly disse a Strickland. “Então eu sei que você vai reagir e dizer mais coisas, mas você simplesmente não deveria, como uma pessoa que está apenas dando conselhos de irmão mais velho.

“Aprenda isso — cale a boca, não fale mais de mim e viva sua vida. Mas você não vai fazer isso e eu vou continuar rindo de você porque você é um idiota do c*ralho.”

Claro que Strickland não demorou muito para responder, exatamente como Kelly esperava que acontecesse.

“Levando um sermão de um cara que bebe sangue e usa bolsa”, escreveu Strickland. “Cara, você teve uma crise de meia-idade e tatuou o corpo inteiro. A “comunidade x da intolerância”. Gente, eu sairia com vocês, trolls tóxicos, qualquer dia por causa dessa c*rda. Volte a se cortar, seu esquisitão de merda.”