Mãe da Flórida é acusada de abuso infantil depois que filha briga com outro adolescente

Gabinete do Xerife do Condado de Flagler

Uma mãe da Flórida está enfrentando uma acusação de abuso infantil depois de supostamente ter ajudado sua filha a brigar com outro adolescente em um ponto de ônibus… enquanto espectadores assistiam e filmavam.

Em vez de acabar com a luta, parece que Stephanopoulos coloca o oponente de sua filha em uma chave de braço … permitindo que sua filha dê mais socos.

Um espectador intervém, puxando a mulher de cima do estudante do ensino médio… mas isso não impediu que o caos violento continuasse. Assista ao vídeo… a mãe até leva uma pancada com um copo Stanley em determinado momento.