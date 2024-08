Mãe de Sunita Williams, astronauta presa no espaço, fala

Nós nos encontramos Bonnie Pandya no “TMZ Live” de segunda-feira, onde a mãe do astronauta explicou a situação – que deixou sua filha presa na Estação Espacial Internacional. Mamãe diz que é apenas mais um dia de trabalho para o astronauta experiente.

Assista ao vídeo… Bonnie acrescenta… “Estou muito feliz que eles decidiram não mandá-la para baixo imediatamente. Nunca se sabe, já houve 2 acidentes com o ônibus. Tenho certeza que não iria querer isso acontecer com minha filha… ou com qualquer outra pessoa, então, é melhor prevenir do que remediar.”