Mãe de Tyreek Hill é acusada de dar tapas em mulher e quebrar colar em briga

De acordo com documentos policiais obtidos pela TMZ Sports, o incidente aconteceu por volta de 1º de julho em Southwest Ranches, Flórida. … depois da mãe da estrela da NFL, Anasha Sanchez brigou com a amiga, Maleney .

Os policiais dizem que Maleney disse aos policiais que, durante a discussão, Sanchez se ofereceu para dar uma carona a Maleney para casa, a fim de acabar com o desentendimento. Mas, Maleney afirma que Anesha estalou durante a subida de volta para seu apartamento … e supostamente deu um tapa no rosto de Maleney com as costas da mão.