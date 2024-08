Magomed Ankalaev explode sobre Alex Pereira, ‘o maior covarde do UFC’ após provocação de Dricus du Plessis

Magomed Ankalaev está ficando cansado de Alex Pereira.

Considerado por muito tempo um dos melhores meio-pesados ​​do mundo, Ankalaev deixou claro que não gostou da provocação de Pereira sobre a ideia de descer para 185 libras para desafiar o campeão peso-médio do UFC Dricus du Plessis após o UFC 305. Na manhã de domingo, Ankalaev explodiu com o atual campeão meio-pesado do UFC nas redes sociais, chamando Pereira de “o maior frangote do UFC” e prometendo nocautear o brasileiro em dois rounds ou menos quando os dois finalmente se encontrassem no octógono.

@AlexPereiraUFC o maior frango do UFC ele chama caras de peso médio ele pesa 40 libras a mais que eles eu sou o único cara ele nem menciona meu nome eu prometo que vou cuidar dos meus negócios em outubro e vou te nocautear em menos de 2 rounds — Magomed Ankalaev (@AnkalaevM) 18 de agosto de 2024

Ankalaev está atualmente empatado com o ex-campeão Jiri Prochazka na posição 2 no ranking global de meio-pesados ​​do MMA Fighting. O nativo do Daguestão de 32 anos está invicto em suas últimas 12 lutas no UFC e muitos dentro do esporte presumiram que ele receberia a próxima chance pelo título contra Pereira. No entanto, esse não foi o caso.

Ankalaev deve enfrentar Aleksandar Rakic ​​em 26 de outubro no UFC 308, apenas três semanas após Pereira fazer a terceira defesa de seu título contra o peso meio-pesado número 9 do MMA Fighting, Khalil Rountree Jr., em 5 de outubro, na luta principal do UFC 307.

Resta saber se Pereira leva a sério sua promessa de descer para 185 libras “mais uma vez”, mas se levar, o campeão dos médios acha que será uma má ideia.

“Sinceramente, não acho que Alex Pereira deva cair para 185”, disse du Plessis na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 305. “Se ele quiser, ótimo, perfeito. Mas então ouviremos as desculpas. Eu vi [Israel Adesanya] enrijecer aquele homem no primeiro round. Eu senti o poder de soco de Izzy hoje à noite. Izzy tem um ótimo timing, ele é rápido, ele é longo e ele tem ótimas combinações, mas eu senti o poder.

“Se Izzy te enrijece desse jeito, você não vai querer estar lá comigo, especialmente quando você tem que entrar lá com as desculpas, ‘Ah, eu perdi muito peso.’ Isso vai acontecer. Todo mundo vai dizer isso.”